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"Бущану до Буффона еще надо дорасти": тренер "Ювентуса" – о победе над "Динамо"

21 октября, 00:04

Олег Люлька Олег Люлька

Андреа Пирло в дебютном для себя тренерском матче в Лиге чемпионов одолел своего учителя Мирчу Луческу

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло после победы туринцев над "Динамо" 2:0 сравнил Бущана и Буффона, поблагодарил Мирчу Луческу и рассказал, какая трансформация случилась с "Юве" во втором тайме, когда гостями были забиты два мяча.

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- Я доволен игрой, отдачей футболистов. Особенно на фоне не очень удачного субботнего матча с "Кротоне" в чемпионате Италии. У нас был всего один день на подготовку к сегодняшнему поединку, но все получилось хорошо. Не могу, конечно, сказать, что я доволен всеми 90 минутами матча, но, в целом, все играли, как надо, – говорит коуч туринцев Андреа Пирло.

Пирло и Луческу

Пирло и Луческу / Фото: Reuters

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- Можно ли говорить, что "Ювентус" обыграл "Динамо" на классе, показав практически стопроцентную реализацию?
- Прежде всего, мы этого результата добились благодаря тем футболистам, которых мы имеем в своем распоряжении. А моментов у нас было много. Особенно, в первом тайме. На второй тайм вышли более сконцентрированными, и игра сразу пошла по-другому.

- Луческу является вашим учителем. При этом у вас сегодня состоялся тренерский дебют в Лиге чемпионов. Удалось ли Луческу чем-то вас удивить?
- Этот человек сыграл фундаментальную роль в моей футбольной жизни: он меня научил быть профессиональным футболистом, я ему много чем обязан. А сегодня состоялось мое боевое крещение. Доволен этим, потому что я Мирчу Луческу действительно очень уважаю.

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Пирло и Луческу

Пирло и Луческу / Фото: Reuters

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- В Украине Бущана уже сравнивают с Буффоном. Как вы относитесь к такому сравнению? И как вам вообще игра вратаря "Динамо"?
- Я не могу сказать, что очень хорошо знаю Бущана. Но в курсе, что он уже выступает в сборной Украины. А что касается сравнений с Буффоном... Думаю, Бущану еще надо подрасти, – заключил главный тренер "Ювентуса".

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Ранее поражение "Динамо" от "Ювентуса" прокомментировал Луческу. "Выиграла та команда, которая была опытнее и сильнее", – резюмировал коуч киевлян.

Обзор матча "Динамо" – "Ювентус" (0:2)

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев Ювентус Турин Андреа Пирло

Источник: Dynamo.kiev.ua

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