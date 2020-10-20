Проиграли достойно: статистика матча "Динамо" – "Ювентус"

Киевляне нанесли столько же ударов в сторону ворот, сколько и чемпионы Италии

"Динамо" впервые при Луческу проиграло. Случилось это в первом туре группового этапа Лиги чемпионов – в домашнем матче против "Ювентуса". Поединок на "Олимпийском" завершился со счетом 0:2, дублем в составе чемпионов Италии отличился Альваро Мората.

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Несмотря на "сухой" счет, "Динамо" проиграло достойно. Это подтверждает статистика матча.

"Динамо" – "Ювентус" 0-2. Статистика:

48% – 52% владение мячом

владение мячом 11-11 удары по воротам

удары по воротам 3-6 удары в створ ворот

удары в створ ворот 2-5 угловые

угловые 0-3 желтые карточки

желтые карточки 529-550 всего передач

всего передач 452-480 точные передачи

точные передачи 34-38 перспективные атаки

"Динамо" – "Ювентус" 0:2 видео голов

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Следующий поединок Лиги чемпионов "Динамо" проведет 28 октября против "Ференцвароша" Реброва на его поле.

Расписание матчей "Динамо" в Лиге чемпионов:

"Динамо" – "Ювентус" – 0:2

"Ференцварош" – "Динамо" – 28 октября

"Барселона" – "Динамо" – 4 ноября

"Динамо" – "Барселона" – 24 ноября

"Ювентус" – "Динамо" – 2 декабря

"Динамо" – "Ференцварош" – 8 декабря

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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