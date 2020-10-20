Проиграли достойно: статистика матча "Динамо" – "Ювентус"

"Динамо" впервые при Луческу проиграло. Случилось это в первом туре группового этапа Лиги чемпионов – в домашнем матче против "Ювентуса". Поединок на "Олимпийском" завершился со счетом 0:2, дублем в составе чемпионов Италии отличился Альваро Мората.
Несмотря на "сухой" счет, "Динамо" проиграло достойно. Это подтверждает статистика матча.
"Динамо" – "Ювентус" 0-2. Статистика:
- 48% – 52% владение мячом
- 11-11 удары по воротам
- 3-6 удары в створ ворот
- 2-5 угловые
- 0-3 желтые карточки
- 529-550 всего передач
- 452-480 точные передачи
- 34-38 перспективные атаки
"Динамо" – "Ювентус" 0:2 видео голов
Следующий поединок Лиги чемпионов "Динамо" проведет 28 октября против "Ференцвароша" Реброва на его поле.
Расписание матчей "Динамо" в Лиге чемпионов:
- "Динамо" – "Ювентус" – 0:2
- "Ференцварош" – "Динамо" – 28 октября
- "Барселона" – "Динамо" – 4 ноября
- "Динамо" – "Барселона" – 24 ноября
- "Ювентус" – "Динамо" – 2 декабря
- "Динамо" – "Ференцварош" – 8 декабря
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
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