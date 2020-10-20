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"Мы сделали две ошибки": Луческу разобрал поражение от "Ювентуса"

20 октября, 23:23

Елена Павлова Елена Павлова

Тренер киевлян отметил, что у футболистов итальянской команды другой уровень техники

В новом сезоне Лиги чемпионов "Динамо" стартовало поражением от "Ювентуса" 0:2. Главный тренер киевлян Мирча Луческу разобрал неудачу своей команды на "Олимпийском" в Киеве.

"Выиграла та команда, которая была опытнее и сильнее. Другой уровень техники, другой уровень опыта. Две ошибки – два гола получили. Могли в обороне получше сыграть. Возможно, 2:0 – слишком много, мы заслужили один гол. Но, в целом, "Ювентус" был сильнее и победил заслуженно. Игрой доволен, но недоволен ошибкой на 46-й минуте, которая полностью поменяла картину. Мы выходили на второй тайм, чтобы рискнуть и победить", – сказал Луческу в комментарии ТК "Футбол".

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Пирло и Луческу

Пирло и Луческу / Фото: Reuters

"Теперь сосредоточимся на игре чемпионата и матче против "Ференцвароша". Наверное, "Ювентус" и "Барселона" повыше уровнем и нас, и "Ференцвароша". Мы пробуем получить опыт, который так нужен нашим молодым игрокам. Но игра наших футболистов дает надежду. Мы играли хорошо, и это дает надежду на будущее", – подытожил тренер.

Следующий поединок Лиги чемпионов "Динамо" проведет 28 октября против "Ференцвароша" Реброва на его поле.

"Динамо" vs "Ювентус", Караваев и Куадрадо
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"Динамо" vs "Ювентус", Караваев и Куадрадо / Фото: Reuters

Добавим, что в среду, 21 октября, свое выступление в групповом раунде Лиги чемпионов начнет "Шахтер". "Горняки" сыграют в Мадриде с "Реалом". Начало – в 19:55. Ранее мы писали, что Зидан считает матч с "Шахтером" особенным, но хочет поберечь проблемного Рамоса.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Ювентусом"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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