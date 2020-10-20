Бущан назвал причину поражения от "Ювентуса"

Георгий Бущан не стал унывать после поражения "Динамо" от "Ювентуса" 0:2 в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. По словам голкипера "бело-синих", пропустившего два мяча от Мораты, киевляне по ходу евросезона еще прибавят.
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"Ювентус" – это "Ювентус", для нас это – огромный опыт. Если посмотреть, какого прогресса наша команда добилась за короткое время... В "Ювентусе" играют футболисты топ-уровня, будем стремиться дорасти до этого уровня", – заявил в эфире программы "Ніч Ліги чемпіонів" на канале "Футбол 1" Георгий Бущан
"Люди пришли на стадион, а после финального свистка аплодировали нам. То есть команда играла хорошо. Да, не повезло: они реализовали свои моменты, а мы не смогли. Но мы еще прибавим. У нас еще пять матчей в группе, чтобы проявить себя. Вся борьба впереди. Это еще не максимум "Динамо"
"Не думаю, что наша команда перегорела еще до матча с "Ювентусом". У нас полкоманды играло неделю назад, тоже с топ-соперниками", – добавил голкипер "Динамо"
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Добавим, что в следующем матче Лиги чемпионов, 28 октября, "Динамо" в Будапеште встретится с "Ференцварошем", возглавляемым бывшим тренером киевлян Сергеем Ребровым. Этот поединок будет ключевым за третье место в группе, позволяющее весной выступить в плей-офф Лиги Европы.
Обзор матча "Динамо" – "Ювентус" (0:2)
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
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