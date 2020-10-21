Перед "Реалом" Каштру говорил о недостатке уважения в Испании и тактике сборной Украины

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру накануне матча с "Реалом" в первом туре Лиги чемпионов рассказал об омоложенном составе, уважении журналистов и смелых планах добиться результата. Встреча состоится 21 октября. Напомним, что из-за вспышки коронавируса в команде и травм дончане недосчитались целого ряда своих лидеров. В итоге "Шахтер" улетел в Испанию на матч с "Реалом" с нападающими из дубля.

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отмена матча из-за кадровых потерь "Шахтера"

"УЕФА установил правила, у нас есть все параметры, и мы должны действовать согласно им. Вы спрашиваете, что предпочел бы я? Конечно, сыграть с "Реалом" в тот период, когда у нас нет потери такого количества футболистов. На данный момент мы переживаем страшный сон. Нет Кривцова, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алана Патрика, Коваленко, Тайсона, Мораеса, Болбата и других… И в то же время нам нужно выйти на матч и привнести в него всю энергию, что у нас есть. И тот факт, что мы потеряли футболистов, ни в коем случае не снимает с нас ответственности".

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Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Тактика сборной Украины против Испании

"Хочу публично поздравить Шевченко и всю сборную Украины. Но Испания также создавала огромное количество моментов и, к счастью, не смогла их реализовать. Я думаю, футбол необходимо рассматривать не только по результатам, но и по своей динамике, то есть по всему, что происходило на поле. Атакуя или закрываясь в обороне против сильных, могущественных команд, следует помнить, что нужно добыть хороший результат. Мы потеряли игроков, но не потеряли стиль, не потеряли ДНК. Мы всегда хотим доминировать на поле, атаковать, при этом сохраняя баланс с обороной. Но когда играешь с такой могущественной командой… Возможно, нужно адаптировать другие стратегии к этому матчу".

Реклама "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сложности "Реала" поражение от "Кадиса"

"Реал" выиграл три Лиги чемпионов подряд. Он становился чемпионом Испании огромное количество раз. Вы должны понять, что мы лишились 13 футболистов. И вы говорите о сложной ситуации в "Реале"? Вы сейчас шутите? В этой команде есть Куртуа, Начо, Варан, Серхио Рамос, Милитао, Марсело, Каземиро, Вальверде, Модрич, Бензема, Иско… Нет, вы должны быть серьезнее с футболом. Ты никогда не думаешь о предыдущем результате, он не влияет на следующие поединки".

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Стресс больших клубов

"В текущем сезоне: "Бавария" пропустила 4 от "Хоффенхайма", "Ливерпуль" – 7 в одном матче, "Манчестер Юнайтед" – 6, "Барса" в Лиге чемпионов – 8. "Сити" – в 5 или 6 очках от первого места, "Реал" проиграл "Кадису", "Порту" – дома "Маритиму"… Вот что случалось с большими клубами – такого рода нестабильность. У всех не каникулы, а много поединков: сборные, Лига чемпионов, внутренние чемпионаты. Футболисты не отдыхают, отсюда стресс, и футбольный мир сейчас в своего рода кризисе. Не только "Реал" – много сильных команд в Европе теряли очки и проигрывали.

Зинедин Зидан / Фото: Reuters

Испанские СМИ не задали Зидану ни одного вопроса о "Шахтере"

"Это недостаток уважения, скажу так. Журналисты, которые участвовали в пресс-конференции Зидана и Куртуа, могли бы спросить хотя бы что-то о "Шахтере", потому что завтра "Шахтер" будет играть с "Реалом". Даже если мы переживаем сейчас не лучший момент, это недостаток уважения. Но в мире сейчас очень много людей, которые не уважают друг друга. Это вещи, против которых я выступаю. Нет ничего хуже в мире, чем недооценка других".

"Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

План на матч против "Реала"

"Мы отдаем себе отчет в том, на что способен "Реал". Даже будь те 13 футболистов, о которых я сказал, с нами, они бы не сдвинули его с позиции фаворита. Но мы хотим достойно себя показать. Могу сказать, что завтра в нашем составе будет много молодежи. С очень большой энергией и желанием они покажут силу команды. Не индивидуально, а как коллектив".

Ранее мы писали, что Зидан считает матч с "Шахтером" особенным, но хочет поберечь проблемного Рамоса.

Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге Европы

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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