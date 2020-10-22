Месси выиграл суд у газеты, обвинившей его в отмывании 10 млн. Отсудил 7 тысяч евро

Благотворительный фонд нападающего "Барселоны" Лионеля Месси выиграл суд у испанского издания ABC, которое обвиняло футболиста в отмывании денег через свой фонд. Суд обязал газету выплатить организации компенсацию в размере 42,1 евро за нанесенный моральный ущерб. Эти средства будут переданы госпиталю "Сант Жуан де Деу", сообщает Sport.es.

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В 2019 году ABC сообщило, что бывший волонтер организации подал на Месси в суд и предоставил документы, подтверждающие мошенническую деятельность организации. В частности, речь шла об отмывании денег через подставные компании. По данным волонтера, фонд Месси за последние годы скрыл от налоговых служб не менее 10 миллионов евро.

Кстати, сегодня ранее мы сообщили, что "Барселона" подает в суд на издание ABC. Журналист сравнил звезду команды Ансу Фати с "черным торговцем, убегающим от полиции". Позже журналист извинился, но клубу этого оказалось мало.

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