После поражения "Реала" "Шахтеру" Зидану поставили ультиматум

В неприятную ситуацию попал главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан. Вчера "Шахтер" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов полурезервным составом. После этого президент "королевского" клуба побывал в раздевалке "сливочных" и высказал команде свое недовольство.

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Об этом сообщило авторитетное испанское издание Marca.

Обычно Флорентино Перес задерживается среди игроков надолго, но этот раз он провел в раздевалке всего три минуты. Разговор получился коротким и очень напряженным. Перес заявил, что домашние поражения от "Кадиса" в чемпионате Испании и "Шахтера" в Лиге чемпионов несколько оправдывает отсутствие зрителей. Однако все равно такой клуб как "Реал" не должен допускать подобное.

Зидан взял вину за неудачи на себя и пообещал найти решение. Правда, для этого ему отводится только две игры: Эль-Класико против "Барселоны" 24 октября и следующий матч Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха 27 октября. В случае очередных фиаско тренеру, возможно, придется уйти в отставку.

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В испанской Ла Лиге "Реал" выиграл три матча из пяти при одной ничьей и одном поражении. С "Барселоной" подопечные ЗиЗу будут играть в субботу в гостях.

Читайте о том, что гол матча "Реал" – "Шахтер" претендует на звание лучшего в Лиге чемпионов.

Смотрите обзор матча "Реал" – "Шахтер":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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