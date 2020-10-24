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В матче "Барселона" – "Реал" 17-летний Ансу Фати установил еще один рекорд и сотворил юбилей

24 октября, 19:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Нападающий родом из Африки стал самым юным автором гола в истории Эль-Класико

В субботу в Испании состоялось очередное принципиальное противостояние грандов. В столице Каталонии "Реал" победил "Барселону" благодаря пенальти Рамоса. Подсластить горечь поражения "Барсе" могут разве что достижения молодого Ансу Фати.

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Сегодня форвард, которому 18 лет исполнится 31 октября, забил мяч уже на восьмой минуте поединка. Причем, этот гол стал юбилейным, 400-м, для клуба во всех противостояниях с "Реалом".

Также уроженец Гвинеи-Бисау оказался самым юным автором гола во всех Эль-Класико в истории. При этом он является и рекордсменом по количеству голов в чемпионате Испании для футболиста в возрасте до 18 лет. Парень расписался в воротах соперников уже 11 раз.

К сожалению для фанов каталонцев, команда занимает лишь десятое место в Ла Лиге, выиграв всего два матча из пяти и набрав семь очков. На следующей неделе соперник киевского "Динамо" в Лиге чемпионов сыграет в Италии с "Ювентусом".

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На нашем сайте шла онлайн-трансляция "Барселона" – "Реал".

Смотрите, как Ансу Фати забивал за сборную Испании в ворота украинцев:

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