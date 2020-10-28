"Динамо" против Реброва, Месси против "Ювентуса": расписание и результаты матчей среды в Лиге чемпионов

Все о поединках дня в самом престижном клубном турнире Европы - трансляции, котировки, счета и турнирные таблицы

В среду, 28 октября, проходит еще восемь матчей второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Онлайн "Ференцварош" – "Динамо" доступен на нашем сайте. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы групп.

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Напомним, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" 0:0 и остался лидером своего квартета.

Отметим, что трансляции всех матчей Лиги чемпионов доступны на сервисе OLL.TV.

Лига чемпионов. 2 тур. Среда, 28 октября

Группа G

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22:00 "Ференцварош" – "Динамо"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3.45 – 3.35 – 2.25

22:00 "Ювентус" – "Барселона"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 3.00 – 3.50 – 2.43

Группа E

19:55 "Краснодар" – "Челси"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 8.20 – 5.40 – 1.38

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22:00 "Севилья" – "Ренн"

Букмекеры: 1.57 – 4.30 – 6.20

Группа H

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19:55 "Истанбул Башакшехир" – "ПСЖ"

​​​​​​​ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 13.00 – 7.10 – 1.23

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Лейпциг"

Букмекеры: 2.29 – 3.55 – 3.20

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Группа F

22:00 "Брюгге" – "Лацио"

Букмекеры: 2.05 – 3.60 – 3.75

22:00 "Боруссия" Д – "Зенит"

Букмекеры: 1.28 – 6.30 – 10.50

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Смотрите, как "Шахтер" играл накануне с "Интером"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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