"Динамо" против Реброва, Месси против "Ювентуса": расписание и результаты матчей среды в Лиге чемпионов

В среду, 28 октября, проходит еще восемь матчей второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Онлайн "Ференцварош" – "Динамо" доступен на нашем сайте. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы групп.
Напомним, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" 0:0 и остался лидером своего квартета.
Отметим, что трансляции всех матчей Лиги чемпионов доступны на сервисе OLL.TV.
Лига чемпионов. 2 тур. Среда, 28 октября
Группа G
22:00 "Ференцварош" – "Динамо"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3.45 – 3.35 – 2.25
22:00 "Ювентус" – "Барселона"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 3.00 – 3.50 – 2.43
Группа E
19:55 "Краснодар" – "Челси"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 8.20 – 5.40 – 1.38
22:00 "Севилья" – "Ренн"
Букмекеры: 1.57 – 4.30 – 6.20
Группа H
19:55 "Истанбул Башакшехир" – "ПСЖ"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 13.00 – 7.10 – 1.23
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Лейпциг"
Букмекеры: 2.29 – 3.55 – 3.20
Группа F
22:00 "Брюгге" – "Лацио"
Букмекеры: 2.05 – 3.60 – 3.75
22:00 "Боруссия" Д – "Зенит"
Букмекеры: 1.28 – 6.30 – 10.50
Смотрите, как "Шахтер" играл накануне с "Интером"
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк