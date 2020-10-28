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"Динамо" против Реброва, Месси против "Ювентуса": расписание и результаты матчей среды в Лиге чемпионов

28 октября, 12:08

Олег Люлька Олег Люлька

Все о поединках дня в самом престижном клубном турнире Европы - трансляции, котировки, счета и турнирные таблицы

В среду, 28 октября, проходит еще восемь матчей второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Онлайн "Ференцварош" – "Динамо" доступен на нашем сайте. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы групп.

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Напомним, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" 0:0 и остался лидером своего квартета.

Отметим, что трансляции всех матчей Лиги чемпионов доступны на сервисе OLL.TV.

Лига чемпионов. 2 тур. Среда, 28 октября

Группа G

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22:00 "Ференцварош" – "Динамо"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3.45 – 3.35 – 2.25

22:00 "Ювентус" – "Барселона"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 3.00 – 3.50 – 2.43

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
1
1
0
0
5
1
4
3
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В
2
ЮвентусЮвентусЮве
1
1
0
0
2
0
2
3
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
3
ДинамоДинамоДин
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
1
0
0
1
1
5
-4
0
Забитые 1
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П

Группа E

19:55 "Краснодар" – "Челси"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 8.20 – 5.40 – 1.38

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22:00 "Севилья" – "Ренн"
Букмекеры: 1.57 – 4.30 – 6.20

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЧелсиЧелсиЧел
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
2
КраснодарКраснодарКра
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
РеннРеннРен
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
СевильяСевильяСев
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н

Группа H

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19:55 "Истанбул Башакшехир" – "ПСЖ"
​​​​​​​ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 13.00 – 7.10 – 1.23

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Лейпциг"
Букмекеры: 2.29 – 3.55 – 3.20

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Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛейпцигЛейпцигЛей
1
1
0
0
2
0
2
3
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМан
1
1
0
0
2
1
1
3
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
ИстанбулИстанбулИст
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П

Группа F

22:00 "Брюгге" – "Лацио"
Букмекеры: 2.05 – 3.60 – 3.75

22:00 "Боруссия" Д – "Зенит"
Букмекеры: 1.28 – 6.30 – 10.50

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛациоЛациоЛац
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
БрюггеБрюггеБрю
1
1
0
0
2
1
1
3
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
ЗенитЗенитЗен
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П

Трофей Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Смотрите, как "Шахтер" играл накануне с "Интером"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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расписание Лига чемпионов результаты

Источник: Сегодня|Спорт

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