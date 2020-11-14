"Шахтер" остался без Луиша Каштру на следующий матч Лиги чемпионов

Главный тренер "горняков" наказан пропуском одной игры за задержку начала поединка с "Интером"

"Шахтер" проведет без Луиша Каштру следующий поединок группового раунда Лиги чемпионов против "Боруссии" в Менхенгладбахе 25 ноября. Причиной стала одноматчевая дисквалификация, которую УЕФА наложил на главного тренера "горняков" за задержку начала октябрьской встречи второго тура ЛЧ против "Интера" (0:0) на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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Кроме того, согласно решению контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, португальский наставник "Шахтера" должен заплатить штраф в размере 5 тысяч евро, а донецкий клуб – 15 тысяч евро.

Наказание Луиша Каштру связано с тем, что у него уже было аналогичное нарушение в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" в августе. Тогда он получил один матч дисквалификации условно с испытательным сроком в год. Таким образом после задержки начала игры против "Интера" эта санкция вступила в силу.

Реклама Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, после трех туров Лиги чемпионов в квартете В "Шахтер" занимает второе место, опережая по личным встречам "Реал" и уступая одним пунктом лидеру группы "Боруссии".

Смотрите, как "Шахтер" играл в Киеве с "Интером" (0:0) и "Боруссией" (0:6)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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