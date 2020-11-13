Бывший капитан киевского "Динамо" отдал сына в академию "Шахтера"

Николай и Ирина Морозюк следят за тренировками парня в столице

Необычный факт из жизни футболиста Николая Морозюка появился на свет. Ныне 32-летний полузащитник турецкого "Ризеспора" отправил своего маленького сына учиться футболу в школу донецкого "Шахтера". Ранее Ирина Морозюк шокировала заявлением о расставании с мужем.

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Сейчас Илье Морозюку нет и пяти лет, но он уже начал тренироваться. Видео занятия парнишки в школе "Шахтера" опубликовала в соцсетях Ирина Морозюк – бывшая жена Николая. Напомним, в свое время он выступал за сборную Украины и был капитаном киевского "Динамо".

Тренировки юных футболистов в школе "Шахтера" проходят в новом просторном зале "GYMMAXX" на Печерске. Открылся он в прошлом году, занятия и матчи в нем проводят по разным видам спорта. Конечно, еще рано говорить о привязанности Ильи именно к "Шахтеру"; вероятно, родителям удобнее отводить малыша именно в эту секцию из-за близкого проживания.

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Смотрите, как Николай Морозюк забивал за "Динамо" в 2017 году:

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