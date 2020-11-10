После ограбления на 100 тысяч евро "Шахтер" обеспечит безопасность своего экс-тренера в Италии

На прошлой неделе дом бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки в Риме ограбили. По данным Calciomercato, грабители унесли часы и другие драгоценные вещи на сумму 100 тысяч евро. К счастью, ни Паулу, ни его семьи не было в этот момент в помещении. Инцидент сильно встревожил бывших партнеров Паулу по донецкому клубу, поэтому "Шахтер" отправит в Италию в подарок одну из лучших систем безопасности в мире, которую производят в Украине.

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С этим предложением выступил директор по футболу "оранжево-черных" Дарио Срна. Уже в ближайшее время установщики будут в гостях у Паулу и обеспечат его дом защитой от любых возможных происшествий.

Подарком Дарио заинтересовались и его бывшие партнеры по сборной Хорватии. Вице-чемпион мира-2018 Деян Ловрен в шутку предложил поставить такую систему и в кафе Марцело Брозовича. Полузащитник миланского "Интера" два года назад открыл бар вместе с сестрой. "Ха-ха-ха, тогда туда даже муха не пролетит", – ответил Ловрену Срна. Повеселило это предложение и самого Брозовича.

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Полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич поинтересовался, может ли такая охранная система приехать в Мадрид. "Если кто-то даже посмотрит на твой дом, сработает сигнализация", – ответил Дарио. А Ловрен парировал, что дом Модрича должен охранять Интерпол, не меньше.

Напомним, что португальский тренер Паулу Фонсека работал в "Шахтере" с 2016-го по 2019 год, а затем возглавил римскую "Рому".

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