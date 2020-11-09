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Это точно гол года. Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов забил "ударом скорпиона"

9 ноября, 17:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Валентино Лазаро отличился красивым ударом, но это не помогло его команде уйти от поражения

Футболист "Борусиси" из Менхенгладбаха Валентино Лазаро забил, вероятно, лучший гол года. Австрийский полузащитник отличился в матче 7-го тура чемпионата Германии против "Байера" "ударом скорпиона".

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На 94-й минуте Лазаро откликнулся на навес от партнера с правого фланга и сложился таким образом, что пробил пяткой прямо в дальнюю девятку. Вратарь леверкузенского клуба в этом эпизоде был бессилен.

Тем не менее, этот гол не помог "Боруссии" избежать поражения – соперник донецкого "Шахтера" по групповому этапу Лиги чемпионов уступил со счетом 3:4 и опустился на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Напомним, что в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" в Киеве обыграла "Шахтер" со счетом 6:0. В следующий раз команды встретятся 25 ноября в Менхенгладбахе.

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гол видео голов чемпионат Германии Байер Боруссия Менхенгладбах Валентино Лазаро

Источник: Сегодня|Спорт

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