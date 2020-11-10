Мораес счастлив появиться на фото "Шахтера", хотя не был на съемке лично

Донецкий "Шахтер" в своих соцсетях опубликовал командное фото на сезон-2020/2021. Подписчики клуба сразу отметили присутствие на нем нападающего Жуниора Мораеса. Форвард сборной Украины болел во время фотосессии и не смог присутствовать на ней лично. Но тренер "горняков" Луиш Каштру обещал, что Мораеса прифотошопят. Так и произошло.

"Жуниора не было на фотосессии, потому что у него был ковид, а медицинский департамент не позволил ему быть с командой в этот день. Насколько знаю, его как-то прифотошопят, он будет на общей фотографии команды", – рассказывал португальский специалист.

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В итоге Мораес появился на общем снимке "Шахтера" в нижнем ряду – футболиста разместили между Тарасом Степаненко и Виктором Коваленко. Нападающий уже прокомментировал фотографию "горняков" в Instagram.

"Yessss! Я так счастлив и горжусь тем, что являюсь частью этого клуба", – написал футболист.

Ранее нападающий "Шахтера" назвал разгром "Динамо" 3:0 особенным. Автор первого забитого гола Жуниор Мораес поздравил своих партнеров.

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