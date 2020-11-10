Українська
$ 28,11
33,39

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Мораес счастлив появиться на фото "Шахтера", хотя не был на съемке лично

10 ноября, 23:38

Елена Павлова Елена Павлова

Нападающего "горняков" прифотошопили между Степаненко и Коваленко

Донецкий "Шахтер" в своих соцсетях опубликовал командное фото на сезон-2020/2021. Подписчики клуба сразу отметили присутствие на нем нападающего Жуниора Мораеса. Форвард сборной Украины болел во время фотосессии и не смог присутствовать на ней лично. Но тренер "горняков" Луиш Каштру обещал, что Мораеса прифотошопят. Так и произошло.

"Жуниора не было на фотосессии, потому что у него был ковид, а медицинский департамент не позволил ему быть с командой в этот день. Насколько знаю, его как-то прифотошопят, он будет на общей фотографии команды", – рассказывал португальский специалист.

Реклама

Читайте также: И кто тут предатель? Знаковое фото из лагеря сборной Украины перед Польшей

В итоге Мораес появился на общем снимке "Шахтера" в нижнем ряду – футболиста разместили между Тарасом Степаненко и Виктором Коваленко. Нападающий уже прокомментировал фотографию "горняков" в Instagram.

"Yessss! Я так счастлив и горжусь тем, что являюсь частью этого клуба", – написал футболист.

Ранее нападающий "Шахтера" назвал разгром "Динамо" 3:0 особенным. Автор первого забитого гола Жуниор Мораес поздравил своих партнеров.

Реклама

Смотрите, как Мораес играл против "Мариуполя"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото фотошоп Шахтер Донецк нападающий Жуниор Мораес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" разгромлено "Шахтером": видео голов и обзор матчаЧУ по футболу
"Динамо" бито "Шахтером" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Карантин выходного дня" может остановить чемпионат Украины по футболу: идут переговорыЧУ по футболу
Все результаты 8-го тура чемпионата Украины
Все результаты 8-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Финалистка конкурса
Финалистка конкурса "Мисс Украина" подарила сына защитнику "Шахтера"ЧУ по футболу
Главные слова Луческу после матча
Главные слова Луческу после матча "Динамо" – "Шахтер": "Сегодня выиграл коронавирус"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять