Вспышка коронавируса у соперников "Шахтера" по Лиге чемпионов

В составе мадридского "Реала", соперника донецкого "Шахтера" по групповому раунду Лиги чемпионов, зафиксирована вспышка коронавируса. Перед выездной игрой чемпионата Испании с "Валенсией", которая состоится в воскресенье, в лагере "Королевского клуба" заразились ведущие футболисты – бразильский полузащитник Каземиро и бельгийский нападающий Эден Азар.

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После положительных тестов на коронавирус, как сообщает сайт "Реала", оба игрока были изолированы от остальных представителей команды и переведены на карантин.

Зинедин Зидан и Эден Азар / Фото: Reuters

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Каземиро / Фото: Reuters

Отметим, что у остальных игроков и тренеров основной команды "Реала", а также у всех сотрудников клуба, работающих с ними напрямую, отрицательные результаты тестов на COVID-19. Их проверяли как накануне совместно с Азаром и Каземиро, так и уже в субботу.

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Напомним, в семи матчах испанской Примеры "Реал" набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. А в Лиге чемпионов "сливочные" идут третьими в группе, уступая по личным встречам "Шахтеру".

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Смотрите, как "Реал" играл в "ЛЧ" с "Шахтером" (2:3), Менхенгладбахом (2:2) и "Интером" (3:2)

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