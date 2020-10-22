Українська
$ 28,27
33,53

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Реал" – "Шахтер": назван лучший игрок суперматча

22 октября, 07:57

Олег Люлька Олег Люлька

Высшей оценки за поединок, завершившийся сенсационной победой "горняков", удостоился вингер дончан Тете

20-летний бразилец Тете признан лучшим игроком матча "Реал" – "Шахтер", завершившегося сенсационной победой "горняков" над самой титулованной командой Лиги чемпионов со счетом 3:2.

Реклама

Читайте также: Почему победа "Шахтера" в Мадриде – очень крутое достижение. Интересные факты о матче

Действия правого вингера "оранжево-черных", который открыл счет в мадридском матче и стал автором голевого ассиста в моменте со вторым мячом, аналитики портала WhoScored оценили в 8,5 балла.

За ним, по оценкам, в составе "Шахтера" расположились левый вингер дончан израильтянин Манор Соломон (7,8), на счету которого третий гол гостей в этой игре, и левый защитник Виктор Корниенко (7,6). Обоим, кстати, по 21 году.

Что касается "Реала", то высшего балла в составе хозяев (7,8) удостоился лучший футболист мира-2018 Лука Модрич, забивший Трубину шикарным дальним ударом в "девятку".

Реклама

Тете

Тете / Фото: Reuters

В тренде
Ломаченко вылетел из тройки лучших боксеров в истории Украины

Читайте также: Ничья, которая на руку "Шахтеру": видео голов и обзор матча "Интер" – "Боруссия"

Отметим, что во втором туре Лиги чемпионов, 27 октября, "Шахтер" в качестве сенсационного лидера группы B примет на НСК "Олимпийский" в Киеве "Интер", а "Реал" сыграет в гостях с менхенгладбахской "Боруссией".

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
1
1
0
0
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
2
ИнтерИнтерИнт
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Боруссия МБоруссия МБор
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Реал МадридРеал МадридРеа
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал" (3:2)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид Тете
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" бито "Ювентусом": видео голов и обзор матчаЛига чемпионов
"Динамо" – "Ювентус": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Реал" – "Шахтер": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Реал" – "Шахтер" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
За сутки до матча
За сутки до матча "Динамо" – "Ювентус" рассмотрели предложение играть без болельщиковЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять