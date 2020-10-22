"Реал" – "Шахтер": назван лучший игрок суперматча

20-летний бразилец Тете признан лучшим игроком матча "Реал" – "Шахтер", завершившегося сенсационной победой "горняков" над самой титулованной командой Лиги чемпионов со счетом 3:2.

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Действия правого вингера "оранжево-черных", который открыл счет в мадридском матче и стал автором голевого ассиста в моменте со вторым мячом, аналитики портала WhoScored оценили в 8,5 балла.

За ним, по оценкам, в составе "Шахтера" расположились левый вингер дончан израильтянин Манор Соломон (7,8), на счету которого третий гол гостей в этой игре, и левый защитник Виктор Корниенко (7,6). Обоим, кстати, по 21 году.

Что касается "Реала", то высшего балла в составе хозяев (7,8) удостоился лучший футболист мира-2018 Лука Модрич, забивший Трубину шикарным дальним ударом в "девятку".

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Тете / Фото: Reuters

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Отметим, что во втором туре Лиги чемпионов, 27 октября, "Шахтер" в качестве сенсационного лидера группы B примет на НСК "Олимпийский" в Киеве "Интер", а "Реал" сыграет в гостях с менхенгладбахской "Боруссией".

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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал" (3:2)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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