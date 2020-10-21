Каштру: "Когда счет стал 3:2 подумали: вот бы игра поскорее закончилась"

Португальский тренер признал, что первый тайм был лучшим для "Шахтера" в сезоне

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру остался доволен победой над мадридским "Реалом" (3:2) в Лиге чемпионов. "Горняки" выигрывали после первого тайма в три мяса, затем позволили сопернику сократить счет до минимума, но все же удержали победу.

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Одним абзацем. Как "Шахтеру" удалось обыграть "Реал"

"Это очень хороший результат. Мы прекрасно знали, какие у нас возможности. Стратегия была решена. Мы выполнили все, что было запланировано, игроки сегодня были фантастическими. Мы были командой с первой и до последней минуты и когда мы дисциплинированы мы находимся ближе к победе, даже против "Реала". Понятно, что эта команда переполнена фантастическими игроками, но вы смогли увезти три очка из Мадрида.

Можем сказать, что первый тайм был лучший тайм "Шахтера" в сезоне. Мы создавали моменты, во втором тайме также были возможности забыть, но счет 3:2 заставил нас обороняться. Мы тогда подумали: вот бы игра поскорее закончилась... Это была хорошая возможность вырасти как команда и мы сегодня показали, что мы сегодня уверенны в будущем.

Мы функционируем как команда, не разделяя ее на части. Меня не интересует возраст игроков, интересует чего мы стоим как коллектив. Сегодня мы были едины в течение всей игры. Я доволен командой и счастлив, что вся семья "Шахтера" празднует сегодня. Очень рады подарить победу ребятам, которые не с нами сегодня. В субботу нас ждет "Ворскла". Мы не забываем сложности, которые у нас есть", – цитирует Каштру footballua.tv.

Обзор матча "Реал" – "Шахтер":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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