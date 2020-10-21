"Аякс" – "Ливерпуль": онлайн матча фаворитов группы D Лиги чемпионов

Одним из самых привлекательных в первом туре выглядит противостояние в Амстердаме на арене имени Йохана Кройфа. В 22:00 в среду в столице Нидерландов начинается матч группы D между "Аяксом" и "Ливерпулем". Наш сайт ведет онлайн трансляцию с оперативными комментариями, фото и видео моментов.

Также в этой группе выступают датский "Мидтьюллан" и итальянская "Аталанта". Узнавайте расписание, трансляции и результаты матчей Лиги чемпионов в среду, 21 октября.

Аякс – Ливерпуль

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Личные встречи. Несмотря на то, что и "Аякс", и "Ливерпуль" – титулованные и знаменитые клубы, между собой они встречались всего дважды. Да и то – было это 54 года назад! В декабре 1966 года во втором раунде Кубка чемпионов соперники сыграли 2:2 в Англии (дубль сделал Кройф), а в Нидерландах хозяева проехались по родоначальникам футбола катком – 5:1.

Кондиции соперников. В национальном чемпионате "Аякс" выиграл четыре матча из пяти, неожиданно уступив лишь середнякам из Гронингена в начале октября, и занимает второе место вслед за ПСВ. "Ливерпуль" несколько сбился с победного пути в Англии. После трех побед в сентябре команда в октябре сыграла вничью 2:2 дерби с "Эвертоном" и была нещадно бита "Астон Виллой" – 2:7.

Прогнозы. Букмекерские конторы явное предпочтение отдают гостям. Коэффициент на их победу – 1.65, а на успех "Аякса" и ничью примерно одинаков – 4.60 и 4.70. Матч ожидается довольно веселым: забьют, скорее всего, 3-4 мяча. С большой вероятностью отличатся Салах или Мане.

Где смотреть. На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Трансляция со стадиона начнется за 10 минут до стартового свистка – в 21:50. Также игру можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV. В четверг встречу повторят на каналах "Футбол 1" (в 8:10) и "Футбол 2" (в 14:00).

Смотрите, как три дня назад "Аякс" разгромил "Херенвен" в чемпионате Нидерландов:

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