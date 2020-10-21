Лига чемпионов: расписание, трансляции и результаты матчей среды, 21 октября

Групповой турнир самого престижного еврокубка набирает обороты. Вслед за "Динамо" в борьбу вступает "Шахтер"

В среду, 21 октября, в Лиге чемпионов проходит еще восемь матчей первого тура группового раунда. Онлайн "Реал" – "Шахтер" доступен на нашем сайте. Ниже – расписание всех игр дня с телетрансляциями, котировки букмекеров и обновляющиеся результаты поединков.

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Отметим, что трансляции матчей Лиги чемпионов доступны на сервисе OLL.TV.

Группа B

19:55 "Реал" – "Шахтер"

Букмекеры: 1.22 – 7.30 – 13.00

ТВ: "Футбол 2"

22:00 "Интер" – "Боруссия" М

Букмекеры: 1.72 – 4.10 – 4.85

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Группа A

19:55 "Зальцбург" – "Локомотив"

Букмекеры: 1.34 – 5.90 – 8.60

ТВ: "Футбол 3"

22:00 "Бавария" – "Атлетико"

Букмекеры: 1.61 – 4.45 – 5.30

ТВ: "Футбол 3"

Группа C

22:00 "Олимпиакос" – "Марсель"

Букмекеры: 2.19 – 3.35 – 3.60

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22:00 "Манчестер Сити" – "Порту"

Букмекеры: 1.27 – 6.80 – 10.00

Группа D

22:00 "Мидтьюлланд" – "Аталанта"

Букмекеры: 4.85 – 4.70 – 1.63

22:00 "Аякс" – "Ливерпуль"

Букмекеры: 4.80 – 4.55 – 1.66

ТВ: "Футбол 1"

Напомним, накануне в групповом раунде Лиги чемпионов стартовало "Динамо", проигравшее в Киеве "Ювентусу" 0:2.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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