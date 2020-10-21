"МЮ" повеселился в Париже, дожав финалисты Лиги чемпионов на последних минутах

В центральном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов финалист прошлогоднего розыгрыша "Пари Сен-Жермен" принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась победой гостей со счетом 2:1. А ранее мы сообщали, чтов "МЮ" готовят отставку Сульшера и уже нашли ему замену.

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На 21-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Пари Сен-Жермен" за нарушении на Антони Марсьяле. С первой попытки полузащитник "МЮ" Бруну Фернандеш не сумел поразить ворота, но на помощь португальцу пришел VAR. Оказалось, что Кейлор Навас вышел далеко из ворот. И со второй попытки Бруну таки переиграл вратаря.

"ПСЖ" – "МЮ" / Фото: Reuters

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На 55-й минуте встречи Марсьяль отличился еще раз. Только теперь помог забить "ПСЖ", срезав мяч в свои ворота – 1:1. Однако английская команда все-таки увезла победу из Парижа. На 85-й минуте победный гол "Манчестер Юнайтед" забил Маркус Рашфорд, поразивший дальний угол.

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Во втором матче группы H "Лейпциг" принимал турецкий клуб "Истанбул Башакшехир". Встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 2:0.

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Смотрите, как "МЮ" играл в Лиге Европы

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