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"МЮ" повеселился в Париже, дожав финалисты Лиги чемпионов на последних минутах

21 октября, 01:34

Елена Павлова Елена Павлова

Антони Марсьяль заработал пенальти и забил автогол

В центральном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов финалист прошлогоднего розыгрыша "Пари Сен-Жермен" принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась победой гостей со счетом 2:1. А ранее мы сообщали, чтов "МЮ" готовят отставку Сульшера и уже нашли ему замену.

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На 21-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Пари Сен-Жермен" за нарушении на Антони Марсьяле. С первой попытки полузащитник "МЮ" Бруну Фернандеш не сумел поразить ворота, но на помощь португальцу пришел VAR. Оказалось, что Кейлор Навас вышел далеко из ворот. И со второй попытки Бруну таки переиграл вратаря.

"ПСЖ" – "МЮ"

"ПСЖ" – "МЮ" / Фото: Reuters

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На 55-й минуте встречи Марсьяль отличился еще раз. Только теперь помог забить "ПСЖ", срезав мяч в свои ворота – 1:1. Однако английская команда все-таки увезла победу из Парижа. На 85-й минуте победный гол "Манчестер Юнайтед" забил Маркус Рашфорд, поразивший дальний угол.

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Маркус Рашфорд празднует забитый мяч

Маркус Рашфорд празднует забитый мяч / Фото: Reuters

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