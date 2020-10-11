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В "МЮ" готовят отставку Сульшера и уже нашли ему замену

11 октября, 09:27

Елена Павлова Елена Павлова

Норвежца может спасти рывок в турнирной таблице чемпионата Англии

Провальный старт в чемпионате Англии может стоить работы главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннару Сульшеру. После трех туров команда идет только на 16-е месте с двумя поражениями. И если ситуация в ближайшее время не измениться, исполнительный директор английского гранда Эд Вудворд готов уволить норвежца – сообщает Mirror. Правда, есть надежда, что атака "МЮ" усилится с приходом Эдинсона Кавани.

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Уле-Гуннар Сульшер

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

По информации источника, Сульшеру уже даже подыскали замену. Основным претендентом на тренерский пост "Красных дьяволов" в случае ухода норвежской легенды называют бывшего тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист возглавлял лондонский клуб с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал "Саутгемптон" и "Эспаньол". Со "Шпорами" Почеттино доходил до финалов Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.

Уле-Гуннар Сульшер и его "Манчестер Юнайтед"
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Уле-Гуннар Сульшер и его "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

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Напомним, что Сульшер возглавляет "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, сменив на этом посту Жозе Моуринью. И в прошлом сезоне привел команду к третьему месту в Премьер-лиге и полуфиналу Лиги Европы. Однако после трех туров чемпионата Англии "МЮ" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. А в следующем матче команде предстоит встретиться с "Ньюкаслом", который идет девятым.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" играл в Лиге Европы

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тренер чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино Уле-Гуннар Сульшер
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