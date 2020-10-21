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"Динамо" – "Ювентус": лучшим игроком киевлян в этот раз признан не Бущан

21 октября, 08:33

Олег Люлька Олег Люлька

Самую высокую оценку за игру с туринцами в составе динамовцев получил капитан Сидорчук

Лучшим игроком матча Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус", в котором киевляне уступили туринцам 0:2, признан испанский нападающий гостей Альваро Мората. Аналитический портал WhoScored поставил форварду "Юве", забившему два мяча в ворота Георгия Бущана, 8,5 балла.

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При этом в составе киевского клуба высшую оценку за поединок с "Ювентусом" получил капитан – полузащитник Сергей Сидорчук, действия которого аналитики оценили в 7,3 балла.

В матче с туринцами 29-летний Сидорчук нанес 2 удара в створ, 74 раза коснулся мяча, отдал 48 точных передач из 54 (89%), а также осуществил 1 удачную обводку, выиграл 1 верховую дуэль и дважды отобрал мяч у соперников.

Следом за Сидорчуком в тройке лучших игроков "Динамо" расположились защитник Виталий Миколенко (6,8) и полузащитник Николай Шапаренко (6,7). Самый низкий балл (5,8) достался Владиславу Супряге и Виталию Буяльскому.

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Напомним, в другом матче группы G "Барселона" дома разгромила "Ференцварош" Реброва 5:1. 28 октября киевляне сыграют против своего бывшего тренера в Будапеште, определив фаворита в борьбе за третье место, позволяющее весной выступить в плей-офф Лиги Европы. В тот же день "Ювентус" примет у себя "Барселону".

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Лига чемпионов Динамо Киев Ювентус Турин Сергей Сидорчук

Источник: Сегодня|Спорт

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