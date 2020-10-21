"Брюгге" поставил Ракицкого на колени: видео голов и обзор поражения "Зенита"

В стартовом туре Лиги чемпионов "Зенит" Ракицкого проиграл "Брюгге", за который весь матч отыграл Соболь

В стартовом матче Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле в Санкт-Петербурге неожиданно проиграл бельгийскому "Брюгге" 1:2, пропустив решающий мяч на 93-й минуте. Одним из виновников этого гола у хозяев, наблюдая в качестве зрителя за атакой гостей, был украинский защитник Ярослав Ракицкий.

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В этом фото – все эмоции Ракицкого

Отметим, что первый гол у "Брюгге" забил экс-игрок луганской "Зари" Деннис Бонавентуре. Кроме того, помогал бельгийцам обыграть чемпиона России и украинский защитник Эдуард Соболь, права на которого принадлежат "Шахтеру". Против "Зенита" он отыграл весь матч от звонка до звонка.

Обзор матча "Зенит" – "Брюгге" (1:2)

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"Зенит" – "Брюгге" – 1:2

Голы: Хорват, 74 (в свои ворота) – Бонавентуре, 63, Де Кетеларе, 90+3

"Зенит": Кержаков, Круговой, Ракицкий, Караваев, Ловрен, Кузяев (Вендел, 72), Оздоев (Ерохин, 88), Барриос, Дзюба, Дриусси (Мостовой, 72), Азмун

"Брюгге": Хорват, Мехеле, Мата, Соболь, Рикка, Вормер, Ритс, Диатта (Ланг, 78), Ванакен, Де Кетеларе, Бонавентуре (Баджи, 82)

Предупреждения: Ловрен – Мата, Бонавентуре, Ритс, Ванакен

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Статистика матча "Зенит" – "Брюгге" (1:2)

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Турнирная таблица в группе F

Напомним, "Динамо" на старте ЛЧ уступило в Киеве "Ювентусу" 0:2. В среду, 21 октября, "Шахтер" играет в Мадриде с "Реалом".

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