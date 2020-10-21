Одним абзацем. Как "Шахтеру" удалось обыграть "Реал"

Донецкий "Шахтер" шокировал всю Испанию – "горняки" на выезде обыграли мадридский "Реал" в Лиге чемпионов, ведя в счете после первого тайма в три мяча. "Горняки" подходили к матчу в статусе безоговорочного аутсайдера, но увезли из Мадрида три очка. Как это удалось команде Луиша Каштру?

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Видео голов и обзор матча "Реал" – "Шахтер" в Лиге чемпионов

В отсутствие целой группы ключевых игроков звание лидера на себя перебрал молодой Тете. Бразилец принял участие во всех трех голах своей команды, а также помог забить Марлосу из офсайда. Хорошо проявили себя молодые игроки "горняков" (средний возраст состава – 23 года!), получившие шанс показать себя в Европе, а вел их вперед седовласый вожак Марлос. А вот Зинедин Зидан, кажется, недооценил силу украинского чемпиона. Рассчитывая одержать победу малой кровью, Зидан оставил на лавке запасных Бензема, Винисиуса и Крооса, однако понял свою ошибку, впустив первых двух уже в дебюте второго тайма, но для спасения матча этого оказалось мало. Самоотдача и дисциплина украинских футболистов победили класс "Реала".

Обзор матча "Реал" – "Шахтер":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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