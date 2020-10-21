Вот это сенсация! "Шахтер" полурезервным составом обыграл "Реал" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" сенсационно обыграл мадридский "Реал" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" приехали в Мадрид с огромными кадровыми проблемами и были безоговорочными аутсайдерами пары у букмекеров. Однако уже в первом тайме подопечные Луиша Каштру доказали, что не собираются быть мальчиками для биться.

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На 29-й минуте встречи Корниенко провел классный спурт из фланга в центр штрафной и успел отпасовать на Тете, а тот в одно касание пробил точно в угол ворот Тибо Куртуа, да еще и между ног Рафаэлю Варану.

Спустя четыре минуты Тете решился на еще один удар, но на этот раз из-за пределов штрафной. Куртуа отбил мяч перед собой, Дентиньо бросился на добивание, но его опередил все тот же Варан и переправил мяч в сетку собственных ворот.

А незадолго до перерыва "Шахтер" довел счет до разгромного. Тете получил пас возле чужих ворот и пяткой технично отпасовал на набегающего Соломона, тому оставалось только точно пробить с линии штрафной. К слову, не уследил за израильтянином все тот же Варан, еще в первом тайме обеспечивший себе звание главного неудачника встречи.

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В перерыве Зинедин Зидан выпустил на поле Карима Бензема, а немного позже – Винисиуса, что кардинально изменило игру "Реала". В течение 14 минут испанцы отыграли два гола – сначала Лука Модрич с дальней дистанции пробил в девятку, а затем Винисиус обокрал Марлоса и пробил точно в угол.

Такое давление заставило "Шахтер" немного понервничать, но "горняки" сумели взять себя в руки и больше не допускали подобных ошибок. В то же время донецкие футболисты не забывали о контратаках. "Горняки" создали еще несколько опасных моментов, но в этот раз реализация их подвела. А когда мяч все же удалось отправить в стеку ворот реала арбитр зафиксировал офсайд.

На последних секундах "Реал" забил третий мяч, однако арбитр после использования системы VAR отменил гол из-за офсайда. Фантастическая развязка в пользу "Шахтера"!

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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