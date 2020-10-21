Защитник "Шахтера" назвал причину победы над "Реалом". Все дело в недооценке

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко поделился своими эмоциями после победы над мадридским "Реалом" (3:2) в Лиге чемпионов. 21-летний футболист провел дебютный матч в турнире и отличился результативной передачей.
Одним абзацем. Как "Шахтеру" удалось обыграть "Реал"
"Это только начало Лиги чемпионов. Конечно, где-то было волнение. В первом тайме мы показали свою игру, забили три прекрасных гола и, можно сказать, сделали игру. Быстрая желтая карточка? Было волнение, переживал, хотел хорошо сыграть. Немного перенервничал", – признался Корниенко, которого цитирует footballua.tv.
Защитник "Шахтера" считает, что "Реал" недооценил украинский клуб, за что поплатился уже в первом тайме.
"Да, мне кажется, на первый тайм они вышли с маленькой недооценкой. Но мы показали свою игру, свой рисунок, свой почерк", – добавил футболист.
Корниенко рассказал, что в начале второго тайма у команды появился мандраж, из-за чего "Реалу" удалось сократить отставание.
Два пропущенных гола во втором тайме? Нужно было сконцентрироваться, появился мандраж. Но мы выдержали. Поздравляю команду с победой", – заключил Виктор Корниенко в комментарии для программы "Ночь Лиги чемпионов".
Обзор матча "Реал" – "Шахтер":
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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