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Защитник "Шахтера" назвал причину победы над "Реалом". Все дело в недооценке

21 октября, 22:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Виктор Корниенко надолго запомнит дебютный матч в Лиге чемпионов

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко поделился своими эмоциями после победы над мадридским "Реалом" (3:2) в Лиге чемпионов. 21-летний футболист провел дебютный матч в турнире и отличился результативной передачей.

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Одним абзацем. Как "Шахтеру" удалось обыграть "Реал"

"Это только начало Лиги чемпионов. Конечно, где-то было волнение. В первом тайме мы показали свою игру, забили три прекрасных гола и, можно сказать, сделали игру. Быстрая желтая карточка? Было волнение, переживал, хотел хорошо сыграть. Немного перенервничал", – признался Корниенко, которого цитирует footballua.tv.

Защитник "Шахтера" считает, что "Реал" недооценил украинский клуб, за что поплатился уже в первом тайме.

"Да, мне кажется, на первый тайм они вышли с маленькой недооценкой. Но мы показали свою игру, свой рисунок, свой почерк", – добавил футболист.

Корниенко рассказал, что в начале второго тайма у команды появился мандраж, из-за чего "Реалу" удалось сократить отставание.

Два пропущенных гола во втором тайме? Нужно было сконцентрироваться, появился мандраж. Но мы выдержали. Поздравляю команду с победой", – заключил Виктор Корниенко в комментарии для программы "Ночь Лиги чемпионов".

Обзор матча "Реал" – "Шахтер":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид Виктор Корниенко

Источник: Сегодня|Спорт

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