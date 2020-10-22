Ничья, которая на руку "Шахтеру": видео голов и обзор матча "Интер" – "Боруссия"

Соперники "горняков" по ЛЧ сыграли в Милане 2:2, что позволило дончанам возглавить турнирную таблицу

Матч соперников "Шахтера" по групповому турниру Лиги чемпионов между "Интером" и менхенгладбахской "Боруссией", в котором миланский клуб считался большим фаворитом, завершился неожиданной ничьей 2:2. При этом "Интер" лишь на последней минуте основного времени спасся от поражения благодаря голу Лукаку, оформившего дубль.

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Ничья "Интера" и Менхенгладбаха позволила "Шахтеру", сенсационно обыгравшему на выезде "Реал" 3:2, возглавить таблицу в группе B по итогам первого тура Лиги чемпионов. Кто бы до старта мог подумать, что так будет!

Обзор матча "Интер" – "Боруссия" М (2:2)

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"Интер" – "Боруссия" М – 2:2

Голы: Лукаку, 49, 90 – Бенсебайни (пенальти), 63, Хофманн, 84

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Коларов, Дармиан, Перишич (Бастони, 79), Видаль, Эриксен (Брозович, 79), Барелла, Санчес (Мартинес, 46), Лукаку

Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Бенсебайни, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Плеа (Штиндль, 90), Тюрам, Эмболо (Херрманн, 75)

Предупреждения:Д`Амброзио, де Врей, Ханданович – Крамер

Статистика матча "Интер" – "Боруссия" М (2:2)

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Отметим, что во втором туре Лиги чемпионов 27 октября "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве примет "Интер", а "Реал" сыграет в гостях с менхенгладбахской "Боруссией".

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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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