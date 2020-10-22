Почему победа "Шахтера" в Мадриде – очень крутое достижение. Интересные факты о матче

Триумф "горняков" прервал несколько серий, одной из которых - больше 20 лет!

"Шахтер" сотворил чудо в столице Испании – "горняки" обыграли "Реал" 3:2 и возглавили "группу смерти" в Лиге чемпионов. Украинский клуб шокировал Мадрид тремя голами в первом тайме. Во втором, после накачки от Зидана в перерыве, "Реал" отквитал два мяча.

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Почему победа "Шахтера" над "Реалом" – крутое событие? Интересные факты о матче:

"Шахтер" впервые в истории победил "Реал". Всего команды провели три матча, в двух побеждал мадридский клуб (4:0 и 4:3), теперь одна виктория на счету "горняков".

Украинские команды не могли победить "Реал" 21 год подряд! В последний раз это случилось в далеком 1999-м, когда "Динамо" под руководством Лобановского обыграло мадридцев в четвертьфинале Лиги чемпионов в Киеве (2:0). На тот момент "Реал" был действующим чемпионом ЛЧ.

20 лет "Реал" не пропускал три мяча в первом тайме домашнего поединка Лиги чемпионов! В последний раз это случилось в 2000 году – в поединке с "Баварией", тогда после первого тайма счет был 1:3.

15 лет "Реал" не пропускал три мяча в одном тайме ЛЧ вообще. В 2005 году "Лион" отгрузил в ворота "королевского клуба" три гола в первые 45 минут.

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Молния от Винисиуса. Всего 15 секунд прошло с момента выхода 20-летнего форварда на замену до гола. Это самый быстрый мяч, забитый запасным в Лиге чемпионов с момента подсчета (с 2006).

Лука Модрич стал всего четвертым игроком в истории "Реала", который смог забить гол в еврокубке за "Реал" в возрасте 35 лет или старше. В последний раз такое случалось почти 50 лет назад! Хорват вошел в один ряд с Альфредо Ди Стефано (играл за "Реал" до 1964), Ференцом Пушкашем (до 1966) и Франсиско Хенто (до 1971).

Интересно, что "Реалу" принадлежит уникальный рекорд Лиги чемпионов. Клуб выходит из группы все 28 раз, когда принимал участие в турнире. Поражение от "Шахтера" сильно усложнило задачу выхода из группы для мадридцем – они на последнем месте.

"Реал" – "Шахтер" – 2:3 видео всех голов

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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