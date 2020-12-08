Українська
$ 28,24
34,26

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Последний тур Лиги чемпионов: кому что нужно для выхода в 1/8, а кто прощается с еврокубками

8 декабря, 16:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кроме "Динамо" свои турнирные задачи решают и другие команды

Сегодня стартует последний тур группового этапа Лиги чемпионов. По итогам вторничных матчей определятся три обладателя путевок в 1/8 финала турнира, а также три команды, кто продолжит сезон в Лиге Европы. Среди них – и киевское "Динамо", которому предстоит встретиться с "Ференцварошем". "Динамо" – "Ференцварош" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

Реклама

Читайте также: Судный день "Динамо": расписание и результаты вторника в Лиге чемпионов

О турнирных раскладах для "Динамо" мы писали в отдельном материале, а сейчас приведем варианты развития ситуации во всех группах. Из сегодняшних команд место в плей-офф себе гарантировали "Челси", "Севилья", "Боруссия" Д, "Барселона" и "Ювентус", сообщает УЕФА.

Группа E:

"Челси" гарантировал себе место в плей-офф как победитель группы. "Севилья" вышла из группы со второго места. "Краснодар" финиширует третьим. "Ренн" в любом случае займет четвертое место в группе.

Реклама

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЧелсиЧелсиЧел
5
4
1
0
13
1
12
13
Забитые 13
Пропущеные 1
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
СевильяСевильяСев
5
3
1
1
6
7
-1
10
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П В В В Н
3
КраснодарКраснодарКра
5
1
1
3
5
10
-5
4
Забитые 5
Пропущеные 10
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П П Н
4
РеннРеннРен
5
0
1
4
2
8
-6
1
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н

Группа F:

"Боруссия" вышла в плей-офф и займет первое место, если победит "Зенит", либо если оба матча шестого тура завершатся вничью, или если "Лацио" проиграет "Брюгге". "Лацио" выйдет в плей-офф, если не проиграет "Брюгге". Римляне займут первое место в группе, если выиграют, а "Боруссия" потеряет очки с "Зенитом", или если сыграют вничью, а дортмундцы потерпят поражение. "Брюгге" выйдет в плей-офф, если победит "Лацио". "Зенит" выше четвертого места уже не поднимется.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
5
3
1
1
10
4
6
10
Забитые 10
Пропущеные 4
Разница 6
Результаты последних матчей: Н В В В П
2
ЛациоЛациоЛац
5
2
3
0
9
5
4
9
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
3
БрюггеБрюггеБрю
5
2
1
2
6
8
-2
7
Забитые 6
Пропущеные 8
Разница -2
Результаты последних матчей: В П П Н В
4
ЗенитЗенитЗен
5
0
1
4
3
11
-8
1
Забитые 3
Пропущеные 11
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П П

В тренде
Анатолий Тимощук заразился коронавирусом в России

Группа G:

Реклама

"Барселона" и "Ювентус" уже в 1/8 финала. "Юве" может занять первое место только в случае победы над "Барсой" с разницей в три гола, либо с разницей в два мяча за исключением счета 2:0. "Динамо" и "Ференцварош" шансы на 1/8 финала потеряли. Киевляне займут третье место в случае победы или ничьей 0:0, 1:1 или 2:2. Любой другой результат устроит команду Сергея Реброва.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
5
5
0
0
16
2
14
15
Забитые 16
Пропущеные 2
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
5
4
0
1
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В П В
3
ДинамоДинамоДин
5
0
1
4
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

Группа H:

"МЮ" выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Лейпцига". Манкунианцы гарантируют себе первое место, если не проиграют в Германии, а "ПСЖ" не обыграет "Башакшехир". "ПСЖ" выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Башакшехира", либо если проиграет, а параллельный матч не закончится вничью. Парижане гарантируют себе первое место в случае победы. "Лейпциг" выйдет из группы в случае победы над "МЮ" или ничьей при условии поражения "ПСЖ". "Лейпциг" займет первое место, если выиграет свой матч, а парижане потеряют очки. "Башакшехир" выше четвертого места уже не поднимется.

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
5
3
0
2
8
5
3
9
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В В П В П
2
Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМан
5
3
0
2
13
7
6
9
Забитые 13
Пропущеные 7
Разница 6
Результаты последних матчей: П В П В В
3
ЛейпцигЛейпцигЛей
5
3
0
2
8
10
-2
9
Забитые 8
Пропущеные 10
Разница -2
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ИстанбулИстанбулИст
5
1
0
4
6
13
-7
3
Забитые 6
Пропущеные 13
Разница -7
Результаты последних матчей: П П В П П

Реклама

Смотрите, как "Ференцварош" и "Динамо" играли в Будапеште

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Лига чемпионов Лига Европы

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу обвинил лично игрока
Луческу обвинил лично игрока "Динамо" в двух голах от "Ювентуса"Лига чемпионов
Стало известно, кому в
Стало известно, кому в "Динамо" досталась футболка РоналдуЛига чемпионов
Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)
Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)Футбол
"Шахтер" – "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Игроки
Игроки "Динамо" получили по 5 миллионов за выход в Лигу чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" – "Реал": видео голов и интересных моментов матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять