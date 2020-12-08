Последний тур Лиги чемпионов: кому что нужно для выхода в 1/8, а кто прощается с еврокубками

Кроме "Динамо" свои турнирные задачи решают и другие команды

Сегодня стартует последний тур группового этапа Лиги чемпионов. По итогам вторничных матчей определятся три обладателя путевок в 1/8 финала турнира, а также три команды, кто продолжит сезон в Лиге Европы. Среди них – и киевское "Динамо", которому предстоит встретиться с "Ференцварошем". "Динамо" – "Ференцварош" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

Реклама

Читайте также: Судный день "Динамо": расписание и результаты вторника в Лиге чемпионов

О турнирных раскладах для "Динамо" мы писали в отдельном материале, а сейчас приведем варианты развития ситуации во всех группах. Из сегодняшних команд место в плей-офф себе гарантировали "Челси", "Севилья", "Боруссия" Д, "Барселона" и "Ювентус", сообщает УЕФА.

Группа E:

"Челси" гарантировал себе место в плей-офф как победитель группы. "Севилья" вышла из группы со второго места. "Краснодар" финиширует третьим. "Ренн" в любом случае займет четвертое место в группе.

Реклама

Группа F:

"Боруссия" вышла в плей-офф и займет первое место, если победит "Зенит", либо если оба матча шестого тура завершатся вничью, или если "Лацио" проиграет "Брюгге". "Лацио" выйдет в плей-офф, если не проиграет "Брюгге". Римляне займут первое место в группе, если выиграют, а "Боруссия" потеряет очки с "Зенитом", или если сыграют вничью, а дортмундцы потерпят поражение. "Брюгге" выйдет в плей-офф, если победит "Лацио". "Зенит" выше четвертого места уже не поднимется.

В тренде Анатолий Тимощук заразился коронавирусом в России

Группа G:

Реклама

"Барселона" и "Ювентус" уже в 1/8 финала. "Юве" может занять первое место только в случае победы над "Барсой" с разницей в три гола, либо с разницей в два мяча за исключением счета 2:0. "Динамо" и "Ференцварош" шансы на 1/8 финала потеряли. Киевляне займут третье место в случае победы или ничьей 0:0, 1:1 или 2:2. Любой другой результат устроит команду Сергея Реброва.

Группа H:

"МЮ" выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Лейпцига". Манкунианцы гарантируют себе первое место, если не проиграют в Германии, а "ПСЖ" не обыграет "Башакшехир". "ПСЖ" выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Башакшехира", либо если проиграет, а параллельный матч не закончится вничью. Парижане гарантируют себе первое место в случае победы. "Лейпциг" выйдет из группы в случае победы над "МЮ" или ничьей при условии поражения "ПСЖ". "Лейпциг" займет первое место, если выиграет свой матч, а парижане потеряют очки. "Башакшехир" выше четвертого места уже не поднимется.

Реклама

Смотрите, как "Ференцварош" и "Динамо" играли в Будапеште

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама