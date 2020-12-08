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Месси против Роналду: онлайн матча "Барселона" – "Ювентус"

Вторник, 8 декабря

Барселона

22:00

Ювентус

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Во вторник, 8 декабря, на стадионе "Камп Ноу" проходит матч заключительного, шестого, тура группового раунда Лиги чемпионов. Встречаются команды лучших футболистов 21-го века Лионеля Месси и Криштиану Роналду – "Барселона" принимает "Ювентус". Начало поединка – в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"БАРСЕЛОНА" – "ЮВЕНТУС"

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В этом матче решается судьба первого места в группе G, где сегодня также играют "Динамо" и "Ференцварош". Отметим, что победитель группы будет сеяным при жеребьевке 1/8 Лиги чемпионов. Сейчас в квартете лидирует "Барселона". Чтобы обойти ее, "Ювентусу" нужно выиграть с разницей в три мяча либо со счетом 3:1, 4:2, 5:3...

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
5
5
0
0
16
2
14
15
Забитые 16
Пропущеные 2
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
5
4
0
1
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В П В
3
ДинамоДинамоДин
5
0
1
4
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

Напомним, в октябре "Ювентус" дома проиграл "Барселоне" 0:2. Но тот матч из-за коронавируса пропускал лидер туринцев Роналду, а сейчас он в строю.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"БАРСЕЛОНА": тер Штеген; Дест, Араухо, Лангле, Альба; Пьянич, де Йонг; Месси, Гризманн, Педри; Брейтвейт
Не сыграют: Пике (колено), Роберто (задняя мышца бедра), Фати (колено), Дембеле (задняя мышца бедра)

"ЮВЕНТУС": Буффон; Данило, ﻿Бонуччи, Алекс Сандро; Куадрадо, ﻿Артур, Маккенни, Кьеза; Рэмзи; Мората, Роналду
Не сыграют: Демирал (бедро), Кьеллини (бедро)

"БАРСЕЛОНА" – "ЮВЕНТУС":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча аналитики называют "Барселону". На ее победу установлен коэффициент 2.10, на ничью – 3.90, на победу "Ювентуса" – 3.35. В процентах вероятность исходов следующая: 46% – выигрыш каталонцев, 25% – ничья, 29% – выигрыш туринцев. Наиболее вероятным называют счет 1:1. При этом чуть выше оцениваются шансы на гол в исполнении Лионеля Месси (коэффициент – 1.80), чем Криштиану Роналду (1.85).

"БАРСЕЛОНА" – "ЮВЕНТУС":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Барселона" – "Ювентус" во вторник, 8 декабря, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 3". Также прямая трансляция поединка на "Камп Ноу" доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как забивал "Динамо" Роналду

Смотрите, как забивал "Динамо" Месси

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов онлайн

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Лига чемпионов онлайн Барселона Криштиану Роналду Ювентус Турин Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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