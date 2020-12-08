Месси против Роналду: онлайн матча "Барселона" – "Ювентус"

Во вторник, 8 декабря, на стадионе "Камп Ноу" проходит матч заключительного, шестого, тура группового раунда Лиги чемпионов. Встречаются команды лучших футболистов 21-го века Лионеля Месси и Криштиану Роналду – "Барселона" принимает "Ювентус". Начало поединка – в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"БАРСЕЛОНА" – "ЮВЕНТУС"

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В этом матче решается судьба первого места в группе G, где сегодня также играют "Динамо" и "Ференцварош". Отметим, что победитель группы будет сеяным при жеребьевке 1/8 Лиги чемпионов. Сейчас в квартете лидирует "Барселона". Чтобы обойти ее, "Ювентусу" нужно выиграть с разницей в три мяча либо со счетом 3:1, 4:2, 5:3...

Напомним, в октябре "Ювентус" дома проиграл "Барселоне" 0:2. Но тот матч из-за коронавируса пропускал лидер туринцев Роналду, а сейчас он в строю.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"БАРСЕЛОНА": тер Штеген; Дест, Араухо, Лангле, Альба; Пьянич, де Йонг; Месси, Гризманн, Педри; Брейтвейт

Не сыграют: Пике (колено), Роберто (задняя мышца бедра), Фати (колено), Дембеле (задняя мышца бедра)

"ЮВЕНТУС": Буффон; Данило, ﻿Бонуччи, Алекс Сандро; Куадрадо, ﻿Артур, Маккенни, Кьеза; Рэмзи; Мората, Роналду

Не сыграют: Демирал (бедро), Кьеллини (бедро)

"БАРСЕЛОНА" – "ЮВЕНТУС":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча аналитики называют "Барселону". На ее победу установлен коэффициент 2.10, на ничью – 3.90, на победу "Ювентуса" – 3.35. В процентах вероятность исходов следующая: 46% – выигрыш каталонцев, 25% – ничья, 29% – выигрыш туринцев. Наиболее вероятным называют счет 1:1. При этом чуть выше оцениваются шансы на гол в исполнении Лионеля Месси (коэффициент – 1.80), чем Криштиану Роналду (1.85).

"БАРСЕЛОНА" – "ЮВЕНТУС":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Барселона" – "Ювентус" во вторник, 8 декабря, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 3". Также прямая трансляция поединка на "Камп Ноу" доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как забивал "Динамо" Роналду

Смотрите, как забивал "Динамо" Месси

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