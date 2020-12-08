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"Шахтер" улетел на игру с "Интером" без героя последнего матча

8 декабря, 10:05

Олег Люлька Олег Люлька

В Милане "горнякам" не поможет Фернандо, зато вернулся в строй Дентиньо

"Шахтер" улетел в Италию на решающий матч в Лиге чемпионов против "Интера", который состоится в среду, 9 декабря. Начало – в 22:00. Главный тренер дончан Луиш Каштру таки не сможет рассчитывать на форварда Фернандо – бразилец травмировался в субботнем матче с "Минаем" (5:1), в котором отметился голом, и не успевает восстановиться.

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Благо, есть и приятная новость. После повреждения, полученного в игре с "Реалом", вернулся в строй другой нападающий "Шахтера" Дентиньо. Скорее всего, он начнет матч против "Интера" в стартовом составе, а на замену готов будет выйти 18-летний форвард Богдан Вьюнник.

Напомним, что лучший бомбардир "Шахтера" Мораес выбыл до конца года – у форварда сборной Украины бразильского происхождения диагностирована травма правого бедра после жесткого нарушения со стороны защитника "Реала" Рафаэля Варана.

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Добавим, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтеру" нужно обыгрывать "Интер" в гостях, хотя "горняков" может устроить ничья, если "Реал" потеряет очки в параллельном домашнем матче с гладбахской "Боруссией".

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
5
2
2
1
16
7
9
8
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
5
2
1
2
5
12
-7
7
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В П П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
5
2
1
2
9
9
0
7
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
5
1
2
2
7
9
-2
5
Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: В П П Н Н

Смотрите, как в предыдущем туре "Шахтер" обыграл "Реал"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Интер Италия Фернандо Дентиньо

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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