"Шахтер" улетел на игру с "Интером" без героя последнего матча

В Милане "горнякам" не поможет Фернандо, зато вернулся в строй Дентиньо

"Шахтер" улетел в Италию на решающий матч в Лиге чемпионов против "Интера", который состоится в среду, 9 декабря. Начало – в 22:00. Главный тренер дончан Луиш Каштру таки не сможет рассчитывать на форварда Фернандо – бразилец травмировался в субботнем матче с "Минаем" (5:1), в котором отметился голом, и не успевает восстановиться.

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Благо, есть и приятная новость. После повреждения, полученного в игре с "Реалом", вернулся в строй другой нападающий "Шахтера" Дентиньо. Скорее всего, он начнет матч против "Интера" в стартовом составе, а на замену готов будет выйти 18-летний форвард Богдан Вьюнник.

Напомним, что лучший бомбардир "Шахтера" Мораес выбыл до конца года – у форварда сборной Украины бразильского происхождения диагностирована травма правого бедра после жесткого нарушения со стороны защитника "Реала" Рафаэля Варана.

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Добавим, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтеру" нужно обыгрывать "Интер" в гостях, хотя "горняков" может устроить ничья, если "Реал" потеряет очки в параллельном домашнем матче с гладбахской "Боруссией".

Смотрите, как в предыдущем туре "Шахтер" обыграл "Реал"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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