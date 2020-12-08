Українська
$ 28,24
34,26

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Что нужно "Динамо", чтобы пройти в евровесну: все расклады

8 декабря, 11:42

Олег Люлька Олег Люлька

В сегодняшней игре с "Ференцварошем" киевлян устроит победа либо ничья – 0:0, 1:1 или 2:2

Сегодня "Динамо" проведет главный матч евросезона. В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов команда Мирчи Луческу на НСК "Олимпийский" примет венгерский "Ференцварош", который возглавляет экс-наставник киевлян Сергей Ребров. Начало встречи – в 22:00. Смотреть "Динамо" – "Ференцварош" онлайн можно на нашем сайте, а также в трансляции на OLL.TV.

ЧТО НУЖНО "ДИНАМО"
ДЛЯ ВЫХОДА В ЕВРОВЕСНУ

Реклама

В поединке "Динамо" – "Ференцварош" определится обладатель третьего места в группе G Лиги чемпионов и путевки в 1/16 финала Лиги Европы. Какой результат устроит вице-чемпиона Украины? Сейчас у соперников по одному очку. Учитывая, что в октябре в Будапеште команды расписали боевую ничью 2:2, сегодня "Динамо" устроит ничья 0:0, 1:1 или даже 2:2, ведь на данный момент украинский клуб имеет лучшую, по сравнению с венграми, разницу забитых и пропущенных мячей в групповом турнире.

Читайте также: Судный день "Динамо": расписание и результаты вторника в Лиге чемпионов

Но, конечно, лучше "Динамо" не играть с огнем и обыгрывать команду Сергея Реброва – тем более, что за это предусмотрено 2,7 млн евро призовых от УЕФА.

"Динамо" Киев
Реклама

"Динамо" Киев / Фото: Reuters

В тренде
Анатолий Тимощук заразился коронавирусом в России

Ранее мы писали, что Йожеф Сабо в матче "Динамо" – "Ференцварош" будет болеть за венгров. Симпатии экс-тренера динамовцев с венгерскими корнями на стороне гостей, потому что их возглавляет его воспитанник Ребров.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
5
5
0
0
16
2
14
15
Забитые 16
Пропущеные 2
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
5
4
0
1
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В П В
3
ДинамоДинамоДин
5
0
1
4
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

Смотрите, как "Ференцварош" и "Динамо" играли в Будапеште

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Динамо Киев Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу обвинил лично игрока
Луческу обвинил лично игрока "Динамо" в двух голах от "Ювентуса"Лига чемпионов
Стало известно, кому в
Стало известно, кому в "Динамо" досталась футболка РоналдуЛига чемпионов
Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)
Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)Футбол
"Шахтер" – "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Игроки
Игроки "Динамо" получили по 5 миллионов за выход в Лигу чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" – "Реал": видео голов и интересных моментов матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять