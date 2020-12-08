Что нужно "Динамо", чтобы пройти в евровесну: все расклады

В сегодняшней игре с "Ференцварошем" киевлян устроит победа либо ничья – 0:0, 1:1 или 2:2

Сегодня "Динамо" проведет главный матч евросезона. В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов команда Мирчи Луческу на НСК "Олимпийский" примет венгерский "Ференцварош", который возглавляет экс-наставник киевлян Сергей Ребров. Начало встречи – в 22:00. Смотреть "Динамо" – "Ференцварош" онлайн можно на нашем сайте, а также в трансляции на OLL.TV.

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В поединке "Динамо" – "Ференцварош" определится обладатель третьего места в группе G Лиги чемпионов и путевки в 1/16 финала Лиги Европы. Какой результат устроит вице-чемпиона Украины? Сейчас у соперников по одному очку. Учитывая, что в октябре в Будапеште команды расписали боевую ничью 2:2, сегодня "Динамо" устроит ничья 0:0, 1:1 или даже 2:2, ведь на данный момент украинский клуб имеет лучшую, по сравнению с венграми, разницу забитых и пропущенных мячей в групповом турнире.

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Но, конечно, лучше "Динамо" не играть с огнем и обыгрывать команду Сергея Реброва – тем более, что за это предусмотрено 2,7 млн евро призовых от УЕФА.

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Ранее мы писали, что Йожеф Сабо в матче "Динамо" – "Ференцварош" будет болеть за венгров. Симпатии экс-тренера динамовцев с венгерскими корнями на стороне гостей, потому что их возглавляет его воспитанник Ребров.

Смотрите, как "Ференцварош" и "Динамо" играли в Будапеште

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