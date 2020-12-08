"Динамо" – "Ференцварош": онлайн матча Лиги чемпионов

Во вторник, 8 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит матч заключительного, шестого, тура группового раунда Лиги чемпионов. "Динамо" Мирчи Луческу принимает "Ференцварош" Сергея Реброва. Начало противостояния – в 22:00. Мы ведем онлайн этого поединка с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"ДИНАМО" – "ФЕРЕНЦВАРОШ"

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В поединке на НСК "Олимпийский" решается судьба третьего места в группе G и путевки в 1/16 Лиги Европы. Чтобы ее завоевать, "Динамо" нужно обыграть "Ференцварош" либо сыграть вничью – 0:0, 1:1 или 2:2. Более результативная ничья приведет уже к выходу в евровесну венгерского клуба, который, естественно, устроит и собственная победа с любым счетом.

Напомним, вопрос с третьим местом в группе "Динамо" могло решить еще в конце октября, когда играло с "Ференцварошем" в Будапеште. Но тогда, ведя в счете 2:0, киевляне позволили венграм отыграться – 2:2.

"ДИНАМО" – "ФЕРЕНЦВАРОШ":

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу "Нам нужно поменять отношение к делу по сравнению с тем, что было во втором тайме в Будапеште. Тогда, ведя 2:0, мы начали больше играть индивидуально, часто теряли мяч вместо того, чтобы взаимодействовать командно. Этим дали преимущество "Ференцварошу", который им воспользовался и забил два мяча. Второй момент – нужно думать только о победе. Других вариантов быть не может. Не следует забывать, что "Ференцварош" – очень крепкая команда, не зря пробилась в Лигу чемпионов. С "Ференцварошем" мы примерно одинакового уровня".

"Противостояние с Ребровым? Если мне успеют привезти бутсы из музея, то я во вторник сыграю против Реброва. Мои бутсы – индивидуального пошива, в мое время не было таких бутс, как сейчас – мы сами себе шили обувь. Не смогу сыграть против него, потому что у меня нет бутс... Перспективы Реброва? У него свой путь. Думаю, в дальнейшем он может прийти как главный тренер в "Динамо" или в другой топ-клуб".

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров "Конечно, я чувствую себя как дома. Киев – родной для меня город. Рад вернуться сюда и сыграть в футбол высочайшего уровня".

"В Лиге чемпионов все матчи важны. Каждое очко на вес золота. Мы больше 20 лет не были в Лиге чемпионов, наши футболисты набираются опыта. Во вторник будет самая важная игра. Уверен, что игроки это понимают. Те матчи, которые мы уже сыграли, добавляют нам опыт, но предстоящая игра самая важная".

"Противостоять родному клубу? Конечно, это непросто. Но так было только в первый раз, когда мы сыграли 2:2. Сейчас уже полегче. Я профессионал, я люблю свою работу. Сделаю все для футболистов, помогу им, но на поле все зависит от них, от их настроя и желания. И от их понимания, за счет чего мы можем обыграть такую ​​сильную команду".

"В выборе тактики на поединок мне помогает то, что я здесь работал как игрок и тренер. Я знаю способности и возможности игроков, мне это очень помогает. Я вижу, как "Динамо" изменилось с приходом Луческу. Сейчас команда играет в организованный футбол и в обороне, и в атаке. Я много раз встречался с Мирчей, очень уважаю этого тренера".

Тренировка "Динамо" на базе перед игрой

Тренировка "Ференцвароша" на НСК "Олимпийский"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

КОМАНД ОТ УЕФА

"ДИНАМО": Бущан; Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Шепелев, Родригес; Вербич

Не сыграют: Дуэлунд (болезнь), Тымчик (приводящая мышца), Костевич (колено), Русин (ключица), Буяльский (ребро)

"ФЕРЕНЦВАРОШ": Дибус; Ботко, Блажич, Фримпонг, Двали, Хайстер; Харатин, Сомалиа, Зубков, Узуни; Нгуэн

Под вопросом: Чивич

"Ференцварош", по центру – Зубков / Фото: ФК "Ференцварош"

"ДИНАМО" – "ФЕРЕНЦВАРОШ":

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

По оценкам Transfermrkt, состав "Динамо" в 3,5 раза дороже кадровой обоймы "Ференцвароша" – 101 млн евро против 29 млн евро.

"ДИНАМО" – "ФЕРЕНЦВАРОШ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На то, что по итогам матча с "Ференцварошем" "Динамо" займет третье место в группе G и выйдет в 1/16 Лиги Европы, установлен коэффициент 1.18. На проход венгров – 4.00. То есть аналитики практически не сомневаются, что киевляне попадут в евровесну: 78% на команду Луческу против 22% на подопечных Реброва.

Что касается результата матча "Динамо"- "Ференцварош", то поставить на победу киевлян можно с коэффициентом 1.82, на ничью – 3.85, на победу гостей – 4.45. В процентах вероятность исходов следующая: выигрыш киевлян – 53%, ничья – 25%, выигрыш "Ференцвароша" – 22%.

Наиболее вероятными счетами матча букмекеры называют 1:0 в пользу "Динамо" и ничью 1:1, которая также устроит киевлян.

Репетиция "Динамо" перед "Ференцварошем"

"ДИНАМО" – "ФЕРЕНЦВАРОШ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Динамо" – "Ференцварош" во вторник, 8 декабря, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также посмотреть игру в прямой трансляции можно на сервисе OLL.TV.

Обзоры предыдущих матчей Лиги чемпионов

"Ювентус" – "Динамо" – 3:0

"Ференцварош" – "Барселона" – 0:3

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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