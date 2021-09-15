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28 сентября 22:00
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28 сентября 22:00
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28 сентября 22:00
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28 сентября 22:00
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Неожиданно! Воспитанник Динамо – худший в составе Бенфики

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
15 сентября, 09:40
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Самую низкую оценку из игроков стартового состава Бенфики за ничейный матч с Динамо на Олимпийском получил Роман Яремчук
Яремчук своему бывшему клубу не забил
Яремчук своему бывшему клубу не забил / Фото: Getty Images

Форвард Бенфики Роман Яремчук не смог забить Динамо в матче первого тура Лиги чемпионов, завершившемся вничью 0:0. Денис Бойко парировал его удар в упор.

А после игры аналитики WhoScored поставили украинцу самую низкую оценку среди игроков стартового состава Бенфики – 6,1 из 10 возможных.

ОЦЕНКИ ИГРОКАМ БЕНФИКИ

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Несмотря на неиспользованные Яремчуком шансы, тренер Бенфики Жоржи Жезуш не стал его критиковать:

"Этот матч был для Романа непростым по очевидным причинам. Он хотел показать свой уровень, но, с другой стороны, тут его хорошо знают, знают, на что он способен, как он действует на поле. Так что пришлось ему непросто. Но это хороший футболист, надежный – мы в него верим, возлагаем на него немало надежд. Пока мы его игрой вполне довольны", – цитирует коуча Бенфики Динамо Киев от Шурика.

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Напомним, Роман Яремчук стал игроком гранда португальского футбола в летнее межсезонье, перейдя в Бенфику из Гента за 17 млн евро. На этом трансфере Динамо сумело заработать 5 миллионов евро.

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