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14 сентября 19:45
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14 сентября 22:00
Динамо 0
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Бавария 3
14 сентября 22:00
Челси 1
Зенит 0
14 сентября 22:00
Мальме 0
Ювентус 3
14 сентября 22:00
Лилль 0
Вольфсбург 0
14 сентября 22:00
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Бешикташ --
Боруссия Д --
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Шериф --
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15 сентября 22:00
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15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
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28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Почувствуйте разницу: тренер Бенфики сравнил Динамо и Спартак

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
15 сентября, 08:29
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В квалификации Лиги чемпионов лиссабонцы дважды обыграли москвичей по 2:0, а с киевлянами на старте группового раунда разошлись миром 0:0
Тренер Бенфики Жоржи Жезуш
Тренер Бенфики Жоржи Жезуш / Фото: Reuters

Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш после 0:0 с Динамо на Олимпийском довольно дипломатично ответил на вопрос о разнице между киевлянами и московским Спартаком, который лиссабонцы уверенно переиграли на пути в групповой раунд ЛЧ.

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Тем не менее Жезуш указал на один момент, выгодно отличающий Динамо на фоне Спартака.

"С кем было сложнее – с Динамо или Спартаком? Интересный вопрос. Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, Динамо лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но про оба противостояния можно сказать, что нам пришлось в них непросто", – приводит слова Жезуша Динамо Киев от Шурика.

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Напомним, в параллельном поединке группы Е Барселона проиграла 0:3 Баварии, возглавившей квартет. Динамо делит с Бенфикой второе место, опережая каталонцев.

В следующем туре, 29 сентября, Динамо играет на выезде с Баварией, а Бенфика принимает Барселону.

Групповой этап
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Бенфика Бенфика Бен
1
0
1
0
0
0
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1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Барселона Барселона Бар
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
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И
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О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
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Львов
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