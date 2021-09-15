Мирча Луческу: "Динамо будет до конца биться и цепляться за каждое очко"

Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу высказался о поединке с Бенфикой, в котором его команда была близка к победе, но довольствовалась ничьей

В первом матче группового раунда Лиги чемпионов киевское Динамо сыграло вничью 0:0 с лиссабонской Бенфикой. По горячим следам результат матча прокомментировал главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

"Хороший ли результат 0:0? Позитивный результат, мы играли против очень хорошего соперника, я это говорил и до игры. Команда, которая инвестирует много денег в футболистов. Мы хорошо сыграли в обороне, ждали своего момента. У нас были еще моменты – перекладина. Жаль, что не засчитали этот гол в конце матча.

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Сложная группа. Игры проходят в хорошем ритме. Мы будем до конца биться и цепляться за каждое очко. Важно, чтобы мои футболисты поверили в себя и в каждом поединке прибавляли в уверенности, смелости, чтобы улучшали командную игру.

Когда смотришь на наших центральных защитников, которым 19 и 21 год, а у соперника защитники далеко за 30, то, кажется, результат все-таки в нашу пользу", – сказал Луческу.

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