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Яремчук в Бенфике – официально: Динамо получит космический процент!

Олег Люлька Олег Люлька
31 июля, 21:51
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Украинский нападающий Яремчук перешел из Гента в Бенфику – этот трансфер пополнит бюджет бывшего клуба Романа, киевского Динамо, на очень крупную сумму
Роман Яремчук и Руй Кошта
Роман Яремчук и Руй Кошта / Фото: Facebook

Как сообщила на своем официальном сайте Бенфика, контракт с Романом Яремчуком подписан на пять лет – до лета 2026 года.

В качестве новичка вице-чемпионов Португалии украинца представил в соцсетях легендарный в прошлом полузащитник, а ныне спортивный директор Бенфики Руй Кошта.

В тренде

При этом, по данным португальского издания Record, за Яремчука Бенфика заплатит 17 млн евро. Но Генту достанется не вся эта сумма. Как мы писали ранее, 30 процентов получит киевское Динамо, где нападающий выступал до Бельгии.

Таким образом на счет киевлян должно упасть пять миллионов евро!

Напомним, в Лиссабон Яремчук прилетел со своей женой Кристиной.

Кристина Яремчук
Кристина Яремчук / Фото: Instagram

А во время отпуска после Евро-2020 Яремчук оскандалился, сделав фото с Бастой.

Яремчук и Миколенко с Бастой
Яремчук и Миколенко с Бастой / Фото: Instagram

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