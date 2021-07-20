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Все идет к трансферу? Яремчук не попал в заявку Гента на Лигу конференций

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
20 июля, 23:55
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Форвард сборной Украины не поможет бельгийскому клубу в ближайших матчах нового еврокубкового турнира
Форвард сборной Украины Роман Яремчук
Форвард сборной Украины Роман Яремчук / Фото: Reuters

Бельгийский Гент в четверг, 22 июля, сыграет против норвежской Волеренги в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций. В заявку буйволов не попал один из лидеров команды Роман Яремчук, сообщает NB. Точная причина отсутствия украинца пока не известна. Возможно, это связано с потенциальным трансфером Романа в португальскую Бенфику.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук
Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / Фото: Reuters

В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 23 гола в 43 поединках. Роман хорошо проявил себя в составе сборной Украины на Евро-2020, забив два гола и сделав один ассист.

Похоже, все идет к тому, что в самой украинской команде Лиги Жупиле останется один наш соотечественник – полузащитник Роман Безус. Напомним, по окончании прошлого сезона Гент покинул Игорь Пластун, который перешел в болгарский Лудогорец.

В тренде

Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Стоит отметить, что это первый розыгрыш Лиги конференций в истории. УЕФА создало новый турнир как третий по рангу еврокубок после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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