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Звезда сборной Украины покинул Бельгию с чемоданами ради более теплого чемпионата

Елена Павлова Елена Павлова
31 июля, 09:25
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25-летний нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук вот-вот станет футболистом португальской Бенфики
Роман Яремчук, сборная Украины
Роман Яремчук, сборная Украины / Фото: Reuters

Поздно вечером в пятницу, 31 июля, украинский форвард прилетел в Лиссабон вместе со своей женой и генеральным директором Бенфики Руи Педру Бразой – сообщает A Bola. Ранее мы писали, что Моуринью хочет украинского нападающего в Рому.


Яремчук с женой прилетел в Лиссабон

Журналист Николо Скира заверяет, что Гент и Бенфика сейчас как раз согласовывают последние детали трансфера, после чего сделка будет закрыта. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Хотя бельгийский клуб оценивал 25-летнего украинца в 25 миллионов.

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В минувшем сезоне за Гент Роман забил 23 гола в 43 поединках. И хорошо проявил себя на Евро-2020 в сборной Украины, забив два гола и сделав одну передачу.

В тренде

Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото: Официальный сайт ФК "Гент"

Но будущего в Бельгии украинец больше не видел. А про скорое расставание Романа с "Буйволами" говорил тот факт, что Яремчук не попал в заявку Гента на Лигу конференций.

Ранее мы писали, что отец нападающего сборной Украины стал полноценным тренером клуба Премьер-лиги.

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