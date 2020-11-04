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"Трудно принять 0:6": Жуниор Мораес – о поражении "Шахтера"

4 ноября, 09:09

Олег Люлька Олег Люлька

По словам нападающего дончан, в матче с "Боруссией" "горняки"допускали непозволительные ошибки в обороне

Лучший бомбардир "Шахтера" Жуниор Мораес в недоумении от того, как "горняки" могли проиграть в Лиге чемпионов "Боруссии" из Менхенгладбаха со счетом 0:6. Напомним, это поражение стало самым крупным для дончан в домашних матчах еврокубков.

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"После четырех заработанных очков в поединках с "Реалом" и "Интером" мы многого ждали от этой игры, но результат неутешительный. Трудно понять причины и принять счет 0:6. Допустили много ошибок в первом тайме. Нельзя позволять себе такие ошибки в Лиге чемпионов"

"Поздравляем наших соперников, они провели очень-очень хорошую игру. "Боруссия" блокировала наши атаки, закрыла нам путь вперед. Очевидно, они хорошо проанализировали нашу игру и отлично подготовились. Быстрый гол стал тяжелым ударом для наших молодых игроков. Мы много пропускали, а после этого трудно было сохранять концентрацию", – цитирует Мораеса, вышедшего на замену при счете 0:4, сайт УЕФА

Мораес и Трубин

Мораес и Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, в другом матче группы B "Реал" обыграл "Интер" 3:2. После трех туров "Шахтер" занимает второе место, отставая на очко от "Боруссии", с которой сыграет в Менхенгладбахе 25 ноября.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
3
1
2
0
10
4
6
5
Забитые 10
Пропущеные 4
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
3
1
1
1
3
8
-5
4
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
3
1
1
1
7
7
0
4
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
3
0
2
1
4
5
-1
2
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н Н

Обзор матча "Шахтер" – "Боруссия" (0:6)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Боруссия Менхенгладбах Жуниор Мораес
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