"Трудно принять 0:6": Жуниор Мораес – о поражении "Шахтера"

По словам нападающего дончан, в матче с "Боруссией" "горняки"допускали непозволительные ошибки в обороне

Лучший бомбардир "Шахтера" Жуниор Мораес в недоумении от того, как "горняки" могли проиграть в Лиге чемпионов "Боруссии" из Менхенгладбаха со счетом 0:6. Напомним, это поражение стало самым крупным для дончан в домашних матчах еврокубков.

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"После четырех заработанных очков в поединках с "Реалом" и "Интером" мы многого ждали от этой игры, но результат неутешительный. Трудно понять причины и принять счет 0:6. Допустили много ошибок в первом тайме. Нельзя позволять себе такие ошибки в Лиге чемпионов"

"Поздравляем наших соперников, они провели очень-очень хорошую игру. "Боруссия" блокировала наши атаки, закрыла нам путь вперед. Очевидно, они хорошо проанализировали нашу игру и отлично подготовились. Быстрый гол стал тяжелым ударом для наших молодых игроков. Мы много пропускали, а после этого трудно было сохранять концентрацию", – цитирует Мораеса, вышедшего на замену при счете 0:4, сайт УЕФА

Мораес и Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, в другом матче группы B "Реал" обыграл "Интер" 3:2. После трех туров "Шахтер" занимает второе место, отставая на очко от "Боруссии", с которой сыграет в Менхенгладбахе 25 ноября.

Обзор матча "Шахтер" – "Боруссия" (0:6)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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