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Худшим игроком "Шахтера" в матче с "Боруссией" назвали 19-летнего вратаря

3 ноября, 23:40

Елена Павлова Елена Павлова

Самые высокие оценки у дончан получил Манор Соломон

Авторитетные статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили участников матча третьего тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" Менхенгладбах 0:6. По их мнению, в составе дончан хуже всего отыграл вратарь команды Анатолий Трубин – 4,6 и 5,0 соответственно.

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За два тайма на НСК "Олимпийский" 19-летний голкипер "горняков" пропустил 6 голов, совершил 5 сейвов, 44 раза коснулся мяча и отдал 25 точных передачи из 33 (76%). Судя по цифрам, не задалась сегодня игра и у левого защитника "Шахтера" Виктора Корниенко – 4,9 и 5,5 балла соответственно.

Лучшим в составе хозяев WhoScored назвал Манора Соломона – 6,5. У SofaScore по 6,7 получили Соломон и Тайсон. 10 баллов в составе немецкой команды отдали Алассане Плеа, который забил три из шести мячей.

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Ранее мы сообщали, что сказал Каштру в перерыве после 4 голов от "Боруссии".

Также Левченко жестко отреагировал на разгром "Шахтера", но призвал делать правильные выводы.

Смотрите, как "Боруссия" переиграла "Шахтер"

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Лига чемпионов оценки Шахтер Донецк Тайсон футболист Боруссия Менхенгладбах Манор Соломон Анатолий Трубин Виктор Корниенко
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