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Одним абзацем. Почему "Шахтер" проиграл "Боруссии" 0:6

3 ноября, 22:28

Олег Люлька Олег Люлька

Вот "горняков" и "догнали" последствия октябрьской вспышки коронавируса

Во вторник вечером, после победы над "Реалом" 3:2 и ничьей с "Интером" 0:0, "Шахтер" в Киеве проиграл менхенгладбахской "Боруссии" 0:6 поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Это самое крупное домашнее поражение "горняков" в еврокубках.

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Почему "Шахтер" проиграл 0:6

Можно говорить о тактических аспектах поражения дончан, типа выхода Тайсона, ну никак не центрфорварда, на этой позиции. Можно также сказать, что от чемпионов Украины отвернулся фарт, который был до этого. Но, если глобально, именно сегодня, к сожалению, "Шахтер" "догнали" последствия коронавируса, подкосившего практически весь основной состав "горняков" еще в октябре. Молодежь, ранее сенсационно обыгравшая "Реал" и не проигравшая "Интеру", выдохлась или, говоря футбольным языком, "наелась" – и против "Боруссии" уже попросту не бежала. Даже путепроводы "устают", что уж говорить о людях. Вместо уставших молодых ребят Каштру мог выпустить в основе Кривцова, Степаненко, Мораеса... Но отнюдь не факт, что после борьбы с коронавирусом они были бы свежее и мобильнее тех, кто вышел в старте. А без идеальной физической готовности с такой "Боруссией" справиться было просто нереально. Тем не менее, несмотря на это поражение, "Шахтер" с 4 очками всего на балл отстает от немцев. И пауза в календаре до следующего матча с ними, 25 ноября, будет "горнякам" весьма кстати, чтобы привести себя в порядок. В этой группе все очень плотно. Побороться можно еще не только за третье место, дающее пропуск в 1/16 Лиги Европы, но и за выход в 1/8 ЛЧ.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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