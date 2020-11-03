"Провал всей команды, но нужно делать выводы": Левченко отреагировал на разгром "Шахтера"

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко жестко прокомментировал разгромное поражение "Шахтера" от "Боруссии" Менхенгладбах 0:6 в третьем туре Лиги чемпионов. Первый гол дончане пропустили уже на 8-й минуте, к перерыву уступали 0:4 и не смогли переломить ход встречи на НСК "Олимпийский". Это самое крупное домашнее поражение донецкой команды в еврокубках.

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"0:6. Это просто какие-то мальчики для битья. Абсолютно беззубо. Полный провал всей команды во всех линиях. Нужно делать правильные выводы", – написал ТВ-эксперт в своем Twitter.

Отметим, что в последний раз "Шахтер" пропускал шесть мячей в Лиге чемпионов в 2018 году от "Манчестер Сити" на выезде – 0:6.

Додо против Маркуса Тюрама / Фото: Reuters

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Второй матч группы B "Реал" – "Интер" начался в 22:00. А пока после трех туров "Боруссия" возглавила квартет с 5 очками, "Шахтер" второй с 4 баллами, у "Интера" пока 2, у "Реала" и вовсе – 1. В 4-м туре 25 ноября дончане поедут в Менхенгладбах, а миланцы примут испанцев.

Смотрите, как "Шахтер" проиграл "Боруссии" М

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