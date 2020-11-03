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Тренер "Шахтера" – после 0:6 от "Боруссии": "Удивил не соперник, а то, как мы себя показали"

3 ноября, 23:04

Олег Люлька Олег Люлька

Луиш Каштру назвал поражение от немцев унижением, но пообещал "бороться до последнего"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал разгромное поражение дончан 0:6 от "Боруссии" из Менхенгладбаха, которое было зафиксировано в киевском матче третьего тура Лиги чемпионов после победы "горняков" над "Реалом" (3:2) и ничьей с "Интером" (0:0).

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- Мы не существовали как команда, – заявил Луиш Каштру после самого крупного домашнего поражения "Шахтера" в еврокубках в эфире программы "Ніч Ліги чемпіонів" на канале "Футбол 1". – Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, контролировать глубину. Первый тайм показывает, кем мы были в этом матче. Ноль фолов. В атаке команда не создавала никаких проблем сопернику. Нас не удивило, как играла "Боруссия", нас удивило то, как мы себя показали. Ужасный вечер. Команда, которая две недели назад добилась фантастического результата в Мадриде, сегодня не может пройти через соперника и создать ему какие-либо сложности. На нас плохо повлиял первый гол. К 17-й минуте мы уже проигрывали 0:2, это опустило команду ниже плинтуса. Мы не смогли среагировать.

- Какие причины поражения?
- Мы люди, у нас есть такая хрупкость, есть право на ошибку. Иногда мы думаем, что что-то плохое происходит только с другими, но мы ошибаемся. Такой результат – это унижение для нас. Мы потеряли три очка, но будем продолжать бороться до последней секунды и постараемся прибавить.

- Что значили замены в перерыве?
- Когда команда проводит такой первый тайм, мы не можем допустить, чтобы то же самое произошло и во втором. Постарались освежить команду. Хотели прибавить энергии, которой не было в первой половине. Не ожидали, что сегодня будет такой плохой вечер.

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Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что следующий матч Лиги чемпионов "Шахтер" проведет против "Боруссии", но уже в Менхенгладбахе, 25 ноября.

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Обзор игры "Шахтер" – "Боруссия" (0:6)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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