"Реал" вырвал у "Интера" первую победу в Лиге чемпионов и догнал "Шахтер"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" принимал миланский "Интер" и устроил с итальянцами настоящую рубку. Фавориты группы после стартовых поединков шли в конце турнирной таблицы и нуждались в победе. В итоге на поле стадиона "Альфредо ди Стефано" в Мадриде были забиты пять мячей, но последнее слово осталось за командой Зинедина Зидана – 3:2.

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Борьба Серхио Рамоса и Лаутаро Мартинеса / Фото: Reuters

На 25-й минуте встречи счет открыл нападающий "Реала" Карим Бензема. А восемь минут спустя защитник Серхио Рамос забил свой 100-й гол за "Реал"! Капитан играет за мадридский клуб на протяжении 15 лет.

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На 35-й минуте форвард "Интера" Лаутаро Мартинес сократил отставание гостей в счете и вернул интригу. А во втором тайме, на 68-й минуте, полузащитник миланской команды Иван Перишич даже восстановил равновесие – 2:2.

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Однако точку в поединке поставили мадридцы – на 80-й минуте нападающий Родриго вновь вывел "Реал" вперед.

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Напомним, что во втором матче группы после сказочного старта в Лиге чемпионов "Шахтер" был рекордно разбит "Боруссией" из Менхенгладбаха – 0:6.

После трех туров "Боруссия" возглавила группу В с 5 очками, "Шахтер" второй с 4 баллами. У "Реала" теперь тоже 4 очка, но "горянки" выше за счет победы в личной встрече. У "Интера" осталось 2 балла. В 4-м туре 25 ноября дончане поедут брать реванш в Менхенгладбах, а вице-чемпион Италии примет испанского гранда.

Смотрите лучшие моменты первого тайма "Реал" – "Интер"

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