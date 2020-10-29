Марлос рассказал, почему "Шахтер" взял очки с "Интером" и "Реалом"

Донецкий "Шахтер" довольно неожиданно возглавил таблицу группы В Лиги чемпионов. "Горняки" набрали уже четыре очка, а тренер "Шахтера" раскрыл секрет ничьей с "Интером".

Реклама

С капитанской повязкой на поле НСК "Олимпийский" команду выводил игрок сборной Украины Марлос. Полузащитник "Шахтера" в эфире Shakhtar News рассказал о новой роли и баталиях Лиги чемпионов.

О поединке с "Интером" во вторник:

"Важная ничья, важное очко в матче со сложной командой. Тактически и физически "Интер" очень силен, мы же играли на своем пределе. Но я очень счастлив, так как команда сплочена. Мы на верном пути".

Об отличиях в играх с "Интером" в августе в Лиге Европы и в октябре в Лиге чемпионов:

"Думаю, больше изменились мы. Теперь "Шахтер" более сплочен, мы играем компактнее. Мы знали, насколько сложно будет, и потому добились позитивного результата".

О молодежи в составе в матчах с "Реалом" и "Интером":

"Это сильные футболисты, которые показали талант и смелость, играя с "Реалом". Из-за проблем с коронавирусом пришлось изменить состав, но у нас есть другие исполнители, которые пока вне поля. Надеюсь, всем удастся выздороветь и побыстрее набраться сил, чтобы мы были еще сильнее".

О роли капитана:

"Я уже длительное время в клубе, прошел многое с командой. Конечно же, счастлив, что могу быть лидером в такой сложный момент".

Читайте также: "Шахтер" в матче с "Интером" сделал то, что ему не удавалось пять лет.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл в Мадриде "Реал":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама