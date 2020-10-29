Марлос рассказал, почему "Шахтер" взял очки с "Интером" и "Реалом"

Донецкий "Шахтер" довольно неожиданно возглавил таблицу группы В Лиги чемпионов. "Горняки" набрали уже четыре очка, а тренер "Шахтера" раскрыл секрет ничьей с "Интером".
С капитанской повязкой на поле НСК "Олимпийский" команду выводил игрок сборной Украины Марлос. Полузащитник "Шахтера" в эфире Shakhtar News рассказал о новой роли и баталиях Лиги чемпионов.
- О поединке с "Интером" во вторник:
"Важная ничья, важное очко в матче со сложной командой. Тактически и физически "Интер" очень силен, мы же играли на своем пределе. Но я очень счастлив, так как команда сплочена. Мы на верном пути".
- Об отличиях в играх с "Интером" в августе в Лиге Европы и в октябре в Лиге чемпионов:
"Думаю, больше изменились мы. Теперь "Шахтер" более сплочен, мы играем компактнее. Мы знали, насколько сложно будет, и потому добились позитивного результата".
- О молодежи в составе в матчах с "Реалом" и "Интером":
"Это сильные футболисты, которые показали талант и смелость, играя с "Реалом". Из-за проблем с коронавирусом пришлось изменить состав, но у нас есть другие исполнители, которые пока вне поля. Надеюсь, всем удастся выздороветь и побыстрее набраться сил, чтобы мы были еще сильнее".
- О роли капитана:
"Я уже длительное время в клубе, прошел многое с командой. Конечно же, счастлив, что могу быть лидером в такой сложный момент".
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