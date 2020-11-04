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Тренер "Боруссии" после 6:0 в Киеве: "Через три недели с "Шахтером" будет совсем другая игра"

4 ноября, 01:24

Алексей Исаенко Алексей Исаенко

Клуб из Менхенгладбаха празднует успех в Украине, но уже настраивается на тяжелый матч с дончанами в Германии

Менхенгладбахская "Боруссия", неожиданно для себя самой, учинила "Шахтеру" разгром – 6:0 на НСК "Олимпийский" в Киеве. Уставшие, сияя от счастья, игроки и тренеры немецкой команды с удовольствием раздавали послематчевые комментарии.

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Секрет успешной игры гладбахцев объяснил полузащитник Кристоф Крамер: "У нас был отличный план на игру, и сработал он превосходно! Мы знали, что защитная линия "Шахтера" будет расположена довольно высоко, а линия атаки, наоборот – достаточно низко. И нам не раз удавалось находить удачные решения, забрасывая мяч с флангов в свободные зоны – за спину защитникам соперника. Нам было абсолютно ясно, что в рядах донецкой команды есть очень много хороших футболистов. Бразильцы всегда хотят быть с мячом, а нам нужно было его у них отобрать, не дать им наслаждаться игрой – они это очень не любят. Также было важно, в случае неудачной подачи с фланга, подбирать вторые мячи. Играть цепко, не останавливаться, продолжать доминировать. Это удалось, в итоге – победа за нами".

Кристоф Крамер. Фото Reuters

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Напомним, еще перед самым стартовым свистком наставник "Боруссии" Марко Розе буквально рассыпался в комплиментах в адрес чемпиона Украины: "Мы прекрасно понимаем, что нас ожидает. Тяжелая игра против команды с большим международным опытом, имеющей в своем составе очень сильных исполнителей. Они хорошо защищаются, хорошо атакуют. Нам будет непросто".

О том, что "Шахтер" будет щедр на подарки в защите, Розе не догадывался, готовясь к худшему.

А после игры тренер лидеров группы "B" не скрывал радости от неожиданно крупной победы: "Сегодня мы многое сделали правильно. Можно даже сказать – почти все. С первой минуты мы оказывали давление на соперника, выигрывали борьбу за мяч. Пошли диагональные передачи, отрезавшие защиту. Мы вынудили украинскую команду совершать ошибки в обороне. Мы выиграли сегодня важный матч. Но "Шахтер" был и остается очень неприятным соперником. Думаю, через три недели в Менхенгладбахе будет совсем другая игра".

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Марко Розе.Фото Reuters

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После трех туров Лиги чемпионов "Боруссия" с 5 очками лидирует в группе B, опережая на один пункт "Шахтер", который идет вторым. В Менхенгладбахе эти команды сыграют 25 ноября.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
3
1
2
0
10
4
6
5
Забитые 10
Пропущеные 4
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
3
1
1
1
3
8
-5
4
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
3
1
1
1
7
7
0
4
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
3
0
2
1
4
5
-1
2
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н Н

Обзор матча "Шахтер" – "Боруссия" М (0:6)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Шахтер Донецк Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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