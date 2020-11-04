"Ливерпуль" разгромил "Аталанту" Малиновского: видео голов и обзор матча

Проиграв на своем поле 0:5, итальянский клуб потерпел самое крупное еврокубковое поражение в своей истории

В третьем туре Лиги чемпионов "Аталанта" Руслана Малиновского дома разгромно проиграла "Ливерпулю" 0:5. Это поражение стало самым крупным для бергамасков в еврокубках.

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Украинец Малиновский вышел у хозяев на замену на 63-й минуте, уже при счете 0:5, но ничем помочь "Аталанте" не смог.

Вместе с тем для английских клубов эта победа стала самым крупным гостевым выигрышем в еврокубковых противостояниях с итальянцами.

Обзор матча "Аталанта" – "Ливерпуль" (0:5)

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"Аталанта" – "Ливерпуль" – 0:5

Голы: Жота, 14, 33, 55, Салах, 47, Мане, 49

"Аталанта": Спортьелло – Толои, Паломино, Джимсити – Хатебур (Депаоли, 81), Пашалич (Малиновский, 63), Фройлер, Мохика (Руджери, 81) – А. Гомес (Ламмерс, 80) – Муриэль (Пессина, 52), Сапата

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд (Н. Уильямс, 82), Д. Гомес, Р. Уильямс, Робертсон (Кейта, 65) – Джонс, Хендерсон (Милнер, 66), Вейналдум (Цимикас, 82) – Салах, Жота (Фирмино, 66), Мане

Предупреждения: Вейналдум, Джонс

Статистика матча "Аталанта" – "Ливерпуль" (0:5)

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"Аталанта" vs "Ливерпуль" / Фото: Reuters

Напомним, что еще крупнее, чем "Аталанта" "Ливерпулю", во вторник вечером в Лиге чемпионов проиграл "Шахтер", уступивший в Киеве менхенгладбахской "Боруссии" 0:6.

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