"Аталанта" – "Ливерпуль": онлайн матча лидеров группы D Лиги чемпионов

Стартовый свисток в Италии прозвучит в 22:00 по киевскому времени

Во вторник проходят восемь поединков третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Узнавайте расписание, трансляции и результаты матчей Лиги чемпионов вторника 3 ноября. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию встречи в Бергамо между итальянской "Аталантой", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, и "Ливерпулем" – победителем турнира 2019 года. Начало – в 22:00. Ваш ждут оперативные комментарии, интересные фото и видео.

"Аталанта" – "Ливерпуль"

Реклама

Положение в группе D. На старте турнира "Ливерпуль" выиграл у "Аякса" в Амстердаме благодаря автоголу, а затем дома сломил во втором тайме "Мидтьюлланд" (2:0). "Аталанта" также разобралась с датчанами (4:0), а в дуэли с командой из Нидерландов сумела отыграться (2:2).

Пока что англичане лидируют в квартете, но победа подопечных Джана Пьеро Гасперини выведет на первую строчку уже итальянцев. Ответную встречу в Ливерпуле соперники сыграют 25 ноября.

Прогнозы. Букмекерские конторы фаворитом матча считают "Ливерпуль", коэффициент на победу которого колеблется около 2.10. На успех итальянцев дают 3.10, на ничью – 4.00. Встреча ожидается веселой, с 3-4 голами. Самый вероятный счет – 1:2 (коэф. – 9.60). На гол Малиновского можно поставить за 3.75.

Реклама

Рефери. Главным судьей в поле будет 40-летний румын Овидиу Хацеган, который недавно обслуживал встречу киевского "Динамо" и "Ювентуса". До той игры украинцы с ним никогда не проигрывали.

В тренде "Круто!" Зеленский семью словами отреагировал на победу Усика

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Футбол 3". Прямая трансляция начнется в 21:50. Также игру можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV. В среду игру повторят на "Футбол 3" в 9:45 и 18:00.

Читайте также о том, что Малиновский ворвался в сборную недели чемпионата Италии.

Смотрите, как "Аталанта" и "Аякс" выдали феерическую ничью в Бергамо:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама