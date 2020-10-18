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Главным судьей матча "Динамо" – "Ювентус" назначили румына, с которым украинцы не проигрывают

18 октября, 15:18

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Овидиу Хацеган работал на встрече киевлян с "Гентом" в квалификации Лиги чемпионов

Сегодня стало известно, что поединок киевского "Динамо" с туринским "Ювентусом" обслужит румынская бригада судей. Информация об этом появилась на официальном сайте УЕФА. Встреча Лиги чемпионов состоится на НСК "Олимпийский" 20 октября, начало – в 19:55. А вчера "Динамо" обыграло "Рух" в чемпионате Украины.

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Главный арбитр – 40-летний Овидиу Хацеган. Крайне примечательно, что он многократно обслуживал поединки украинских команд, и ни разу наши не проигрывали. Последний раз он работал на встрече 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов в Бельгии, где "Динамо" обыграло "Гент" со счетом 2:1.

Киевляне с Хацеганом в 2016 году умудрялись зарабатывать гостевые ничьи 0:0 в Лиге чемпионов в дуэлях с "МЮ" и "Наполи". А "Шахтер" в 2011-2015 гг. обыгрывал в Лиге чемпионов кипрский АПОЭЛ, испанский "Реал Сосьедад" и шведский "Мальме". В Лиге Европы с этим рефери побеждали "Карпаты" и "Металлист", сборная Украины брала верх в отборе на Евро-2016 в Северной Македонии (2:0). Остается надеяться, что приятная традиция продолжится.

Резервный рефери и судьи на линиях – также из Румынии, а вот за систему VAR отвечают двое немцев.

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На днях руководство "Динамо" выдало щедрые премиальные за выход в Лигу чемпионов.

Напомним, как "Динамо" обыграло в гостях "Гент" под присмотром Хацегана:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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